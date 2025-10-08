  1. Inicio
Costa Rica llegó a Honduras: ¿Qué pasó con Keylor Navas y Piojo Herrera?

La selección costarricense aterrizó en San Pedro Sula y se reporta lista para el crucial duelo que sostendrá ante Honduras por las eliminatorias de Concacaf.

  • 08 de octubre de 2025 a las 17:59 -
  • Redacción
1 de 21

Las curiosas imágenes que dejó el arribo de la selección nacional de Costa Rica a San Pedro Sula para enfrentar este jueves a su similar de Honduras por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

 Fotos Neptalí Romero y Yoseph Amaya.
2 de 21

El autobús que esperaba a la delegación de Costa Rica para movilizarlos en su estadía por San Pedro Sula.

3 de 21

La selección nacional de Costa Rica aterrizó en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula en horas de la tarde.

4 de 21

Los medios de comunicación esperaron por el arribo de la selección tica al Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

5 de 21

Kendall Jamaal Waston es uno de los jugadores que sorpresivamente vuelve a Costa Rica para meterle miedo a Honduras ya que se ha convertido en el verdugo de la H en algunos compromisos.

6 de 21

Momento donde Keylor Navas ya pisaba territorio hondureño una vez más con la selección de Costa Rica.

7 de 21

Keylor Navas gozó del cariño de algunos hondureños al extremo de que inclusive en pleno Aeropuerto le solicitaron un par de fotografías.

8 de 21

Keylor Navas fue el jugador más acechado por los medios de comunicación en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

9 de 21

Keylor Navas se mostró sereno e inclusive se dio de saludar a un par de hondureños de forma amena.

10 de 21

Keylor Navas también saludó a un par de periodistas que anunciaban su nombre en las transmisiones que estaban realizando.

11 de 21

Miguel Piojo Herrera, famoso técnico mexicano, es el seleccionador de Costa Rica y encabezó a la delegación tica.

12 de 21

Al momento de la llegada, un empleado del aeropuerto le solicitó la selfie al Piojo Herrera, accedió sin problemas el entrenador.
13 de 21

Piojo Herrera se mostró muy tranquilo y al igual que Keylor Navas se dio tiempo para tomarse fotografías con algunos hondureños y posteriormente saludó a los medios de comunicación.

14 de 21

Piojo Herrera y el resto de la delegación de la selección de Costa Rica tomaron la decisión de no hablar en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales.

15 de 21

Tras pasar Migración, la plantilla de la selección de Costa Rica se subió a este bus para salir del Aeropuerto y trasladarse al hotel de concentración.

16 de 21

Un hotel de los más lujosos de San Pedro Sula es donde estarán permaneciendo los delegados de la selección de Costa Rica.

17 de 21

La Policía Nacional brinda seguridad en el hotel donde se instala la selección nacional de Costa Rica en San Pedro Sula.

18 de 21

No hubo ningún contratiempo en el traslado del Aeropuerto al hotel de la selección de Costa Rica.
19 de 21

Celso Borges es otro de los experimentados que está de regreso en la selección de Costa Rica.
20 de 21

Miguel Piojo Herrera se siguió mostrando tranquilo y saludó a los hondureños que lo aclamaron.
21 de 21

Keylor Navas lució concentrado al momento de llegar al hotel de concentración.
