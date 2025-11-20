Costa Rica decide futuro de 'Piojo' Herrera tras eliminación del Mundial 2026

San José, Costa Rica.

El entrenador mexicano Miguel 'Piojo' Herrera quedó este jueves fuera de la Selección de Costa Rica después de 10 meses en el cargo y tras no clasificar al Mundial de 2026, informó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

"La FCRF informa que Miguel Herrera deja de ser el director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica junto con su cuerpo técnico a partir de este jueves 20 de noviembre", indica un escueto comunicado.

La entidad indicó que su Comité Ejecutivo iniciará en los próximos días "el proceso de análisis de candidatos" para dirigir a la selección tica en los partidos de las ventanas de la FIFA del 2026.

El mexicano 'Piojo' Herrera asumió el cargo en enero pasado en lugar del argentino Gustavo Alfaro, quien renunció para tomar la dirección de la selección de Paraguay, a la cual clasificó al Mundial de 2026.