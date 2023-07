Diego Vázquez se pronuncia sobre los actos de indisciplina y del caso Luis Palma

“Yo no te puedo dar los detalles, vos sabes mucho de pedagogía, algo que conozco desde hace 26 años, más conociendo la educación de mis hijos y tenés que educar, me tocó educar , pero eso lo vas conociendo con el tiempo, no sé qué problemas. Ponen como que un jugador era la solución cuando fue con nosotros el que más jugó , no sé, no comparto, está desmedido”, comentó.

Diego Vázquez resaltó que Luis Palma jugó más con su cuerpo técnico que con otros.

“En el caso particular de Luis (Palma), con nosotros tuvo el cuerpo técnico con el que más jugó y que más minutos tuvo, ya después los otros temas... Temas de indisciplina que no tengo por qué dar los detalles porque estaría matando a un atleta y no es mi estilo, nunca lo voy a hacer”, aseguró.

Diego Vázquez mantuvo su postura de que no tuvo por qué informar o decir que Luis Palma se quedó afuera de la Copa Oro 2023 por temas de indisciplina.

“Si no estaba en la convocatoria no estaba, o sea que tu solución es que con tal o equis jugador estaríamos clasificados”, indicó.

Por último, el argentino dejó claro que a él no lo contrataron para ganarle a selecciones como México o Canadá.

“La verdad no comparto para nada, no sé qué diferencias, si vos revisas los números de partidos oficiales, salvo que me pidas que le ganemos a Argentina, pero los partidos que perdimos fueron ante Canadá en Canadá, nos hicieron algún gol de más, lo acepto, no competimos, y contra México en Houston contra 75 mil mexicanos, que es su segundo Azteca. Esos son los dos partidos oficiales que perdimos”, subrayó.

Y siguió: “A mí no me contrataron para ganarle a México en el segundo Azteca que es Houston y a Canadá en Canadá”.