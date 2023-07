Copa Oro 2023: Duro relato de aficionado que fue apuñalado en el México- Qatar

“Recuerdo que sacó una navaja y se la quise quitar, nos caímos los dos al suelo y fue entonces que me acuchilló. Al momento no sentí nada, pero vi manchada de sangre mi playera, por eso tomé una botella con agua y me la aventé encima”, reveló Díaz en charla para el programa Hora 21 de Foro TV y N+ , conducido por José Luis Arévalo.

El aficionado recibió la herida cerca de la clavícula, por lo que sigue hospitalizado ya que necesita someterse a más exámenes para descartar cualquier daño colateral.

“Un amigo bueno al que no conozco fue el que me ayudó a taparme la herida y le estaba diciendo a los policías cuando aparecieron que era él, lo señalaban que era él, que lo detuvieran y no hicieron caso”, narró la victima.

Y cerró diciendo: “Me voy a hacer otros estudios para ver si no tengo algo dañado, saber si ya puedo empezar a comer. Si no, me van a tener que hacer una cirugía”.