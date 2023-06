Alberth Elis destapa los actos de indisciplina en la Selección de Honduras

Elis fue a fondo con el tema y lanzó tremendo dardo para los futbolistas que no tienen un compromiso con la Selección de Honduras y dicen no por quedarse en sus equipos.

“Para mí es un orgullo vestir la camisa de la Selección y todos los que estamos aquí queremos hacer las cosas bien y confiamos en Dios que las cosas nos salgan bien”.

LA CONFERENCIA DE PRENSA DE ALBERTH ELIS

¿Crees que la selección va diezmada por las lesiones y los no convocados por el técnico?

”Hay un buen grupo de jugadores y lo más importante es que el que quiera estar aquí tienen muchas ganas. Han pasado cosas que no deberían de pasar, hay jugadores que no están aquí por indisciplina y se les ha cubierto un poco desde hace mucho y siguen haciendo las cosas y esa es la razón por la que no están aquí.

Puede ser que el profe o la Federación hayan decidido cubrir ciertas cosas, pero si siguen haciendo lo mismo, la selección no va a avanzar. La indisciplina es de un jugador que no es profesional y en lo personal es algo que no me gusta y me duele porque yo si quiero hacer las cosas bien, pero hay otros que no tienen ese compromiso porque no están siendo titulares y eso es algo que hace que todo sea más difícil”.

¿Estás de acuerdo con las decisiones de indisciplina que maneja el profe y que son cosas extra futbolísticas?

Estamos hablando de cosas graves que han pasado dentro del grupo y no es la primera vez que han venido pasando cosas y otros veces se les ha cubierto igual. Ya he hablando con la Federación y se los dije igual, el profe también y por eso he decidido venir a hablar aquí. Sé que hay muchos que quisieran que estuvieran otros jugadores, pero hay veces que hay que tomar decisiones para que las cosas comiencen a cambiar o los jugadores se den cuenta que la selección es algo importante y hay que respetar el escudo de la Selección.

Muchos prefieren estar en sus equipos, inventan algunas cosas y es algo triste que se ha perdido el compromiso con el país.