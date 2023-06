Andy Najar se pierde la Copa Oro 2023 con la Selección de Honduras

El nacido en Marcovia, Choluteca sufrió una lesión en los isquiotibiales en el último cotejo del DC United. Además, el atacante confirmó que ya le anunció a FENAFUTH que no será parte del torneo.

“No estaré viajando con el equipo (DC United) y también confirmar que no estaré en la Copa Oro, algo que ya le informé a la Federación que no estoy al cien por ciento y prefería quedarme aquí, pero que en las futuras convocatorias seré el primero en la lista”, dijo Najar a Deportes TVC.

Y añadió: “Es una lástima, siento tristeza, pero son cosas que pasan en el fútbol, uno como jugador está expuesto a esto, pero lo tomo de la mejor manera pues no es la primera vez que me pasa algo así. Estaba muy emocionado con ir a la selección, me hubiese gustado estar, pero se dio esta situación, que es la tercera vez que me sucede en esta temporada y no ha sido fácil, pero Dios dispone y sus planes son perfectos”.