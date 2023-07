Diego Vázquez habla de su salida de la Selección de Honduras y lanza dardos

”Para mí totalmente, si miras los números comparado con lo que me diste. Me diste un enfermo en terapia intensiva y yo te lo puse en la villa (olímpica) a caminar. Si me pedís que gane una competencia olímpica, que le gane a Canadá en Canadá y a México en Houston que es el segundo Azteca, la varita mágica no tengo”, expresó Vázquez en entrevista con Mauricio Kawas.

“No sentí un respaldo ni del 10% de lo que respaldaron a los demás. Hubo una exigencia sumamente desmedida de parte de la prensa y en general también. Si tú me das 30 meses, dos años y medio sin ganar un partido y yo vengo y le gano a Canadá de local, le ganamos a Curazao, le gano a El Salvador, a Guatemala, a Haití, empato con Qatar. Voy a una gira por Asia y empato con Arabia Saudita sin jugadores del Olimpia y sin legionarios, y qué querés, me parece totalmente desmedido”, destacó.

“Los rivales directos, a todos les ganamos, le ganamos a Curazao en Curazao, le ganamos a Guatemala, le ganamos a El Salvador y le ganamos a Haití y empatamos con Qatar, ¿qué querés? Langosta y qué es lo que me diste. Me diste dos limones y querés la ensalada de frutas, me diste dos limones y te hice algo, no puedes pedir algo desmedido, lo que no entiendo es que no sé para que me ponés”, dijo.

“La Comisión de Selecciones, todavía no me reunido, todas las otras veces que me reuní sí lo sentí el respaldo, pero bueno me lo comunicaron este miércoles (su salida), no fue lo que me pidieron, a mí me dieron la Selección con 30 meses sin ganar y hoy te devuelvo otra cosa. Si me dices si tenía que seguir, lógico, el equipo ya estaba encaminado, el grupo estaba unido, fuimos de menos a más”, afirmó.

¿Qué te pidió la Fenafuth? Le consultaron a Vázquez y esto respondió: “La Federación me pidió que siguiéramos mejorando, que siguiéramos el proceso, que incorporara jugadores jóvenes y que limpiáramos lo que estaba mal y eso fue lo que hicimos, ahí está el resultado. Que no clasificamos a la segunda fase, te lo acepto, pero fijate cómo no clasificamos, solo perdí con México y con Canadá”.