Con bajas: Convocatoria de Sub 21 de Honduras para Juegos Centroamericanos 2025

San Pedro Sula, Honduras.

La Selección Sub 21 de Honduras que dirige Orlando López se prepara con miras a los Juegos Centroamericanos 2025, que encarán en Guatemala del 18 al 30 de octubre y como parte de la estrategia este proceso ha tenido sus concentraciones en la Casa de la H en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, debido que cuenta con cancha artificial como la que se jugará en el estadio Cementos Progreso en Guatemala.

López y su cuerpo técnico ha venido trabajando de buena forma con varios microciclos de cara a la competencia, y este martes giraron la convocatoria oficial para hacerle frente a la competencia donde buscarán el oro de la competencia donde comienza el ciclo olímpico.

En la lista final que ofreció mediante las redes sociales la Sub 21 de Honduras, resaltan varios nombres conocidos y dentro de ellos la de tres legionarios como los alemanes Nayrobi Vargas y Johann Chirinos del Mainz e Ingolstad respectivamente. Leonardo Posadas quedó fuera porque Hamburgo no quiso cederlo.