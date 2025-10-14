Estos resultados necesita Honduras para clasificar al Mundial 2026: No depende nadie

La Selección Nacional de Honduras quedó a las puertas de cumplir la ansiada clasificación al Mundial 2026 tras su triunfazo de 3-0 obtenido la noche del lunes 13 de octubre ante Haití por la cuarta jornada de las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo.
La H dio un golpe de autoridad como local en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa ya que le pasó por encima a unos haitianos que llegaban como líderes y siendo una de las grandes revelaciones en las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.
Rigoberto Rivas, Antony Choco Lozano y Romell Quioto fueron los autores de los goles de la selección de Honduras en su contundente victoria obtenida ante Haití.
A falta de dos jornadas para el cierre de las eliminatorias de Concacaf, la selección de Honduras se encuentra en el primer lugar y como consecuencia quedó cerca de poder sellar la clasificación al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
La Selección de Honduras llegó a ocho puntos en su grupo, dos más que Costa Rica, y podría sellar su boleto a la Copa del Mundo en la jornada cinco, que se jugará el próximo 13 de noviembre.
En la penúltima jornada por las eliminatorias de Concacaf, la selección de Honduras visitará a Nicaragua y en este duelo para sorpresas de muchos podría conseguir de forma oficial la clasificación a la Copa del Mundo.
Honduras derrotando a Nicaragua más un empate en el duelo Haití vs Costa Rica por la penúltima jornada de las eliminatorias de Concacaf, le estará dando el próximo 13 de noviembre el pase directo al Mundial a la escuadra hondureña.
Si Honduras vence a Nicaragua, pero hay un ganador en el Haití vs Costa Rica, la H no podrá clasificar de forma oficial al Mundial 2026 y tendrá que esperar hasta en la última jornada.
En la última jornada por las eliminatorias de Concacaf, Honduras visitará a su similar de Costa Rica y Haití será local ante Nicaragua. Estos duelos se jugarán el 18 de noviembre.
Si Honduras vence a Nicaragua y hay un ganador en el Haití vs Costa Rica, para el duelo de la última jornada ante los ticos, la H solamente ocuparía un empate para ser mundialista.
Por su parte, si Honduras pierde o empata en Nicaragua, estará obligado a ganar en Costa Rica para clasificar al Mundial2026.
De los seis puntos en disputa, la selección de Honduras ocupa mínimo cuatro unidades para estar en la Copa del Mundo. Esto siempre y cuando se tenga un ganador en el Haití vs Costa Rica.
Si Honduras empata ante Nicaragua y después cae ante Costa Rica, lamentablemente la selección hondureña se quedaría sin el cupo directo al Mundial 2026. Aunque cabe la posibilidad de ir al repechaje.
En pocas palabras, las selecciones de Honduras y Costa Rica dependen de sí mismas para clasificar de forma directa al Mundial 206, Haití por su parte ocupa una serie de resultados y Nicaragua prácticamente está al borde de la eliminación.
A falta de dos jornadas, así se encuentra el Grupo C de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf. La selección que termine primera irá de forma directa al Mundial 2026.
Honduras podría volver a un Mundial, torneo que no dpsuta desde Brasil 2014.