Los partidos como local de cada equipo los jugarán en los siguientes lugares: Olimpia y Motagua lo harán en la cancha del Birichiche, los Lobos en la UPNFM, Honduras en el estadio Humberto Micheletti de El Progreso y Platense en el Excélsior de Cortés

Real España jugará en su sede, así como el Victoria; el Vida desde el Estadio Atlántico, el Marathón en el Yankel Rosenthal y la Real Sociedad en el Francisco Martínez de Tocoa.

Para las 10 jornadas de las vueltas regulares que se disputarán hasta el 15 de abril, todos los juegos están pactados a disputarse a las 3 de la tarde.

A la etapa final del torneo, los primeros tres clubes con mayor puntaje de cada agrupación clasificarán a la Fase de Hexagonal donde se enfrentarán todos contra todos en dos vueltas.

El equipo que ocupe el primer lugar la Hexagonal Final será el campeón, mientras que el segundo puesto será el subcampeón. En caso de que dos o más equipos resultaren con igualdad de puntos en el primer lugar de la hexagonal, se deberá de realizar dos juegos extras a visita reciproca, para definir el campeón y subcampeón.

EL CALENDARIO:

JORNADA 1 (1, 2 y 3 de marzo)

Olimpia 4-1 Motagua

Real España 2-1 Marathón

Victoria 0-3 Vida

Real Sociedad vs Honduras Progreso (miércoles)

UPNFM vs Platense (jueves)

JORNADA 2 (*8 y 10 de marzo)

Honduras vs Olimpia

Motagua vs UPNFM

Marathón vs Victoria

Real Sociedad vs Real España

Vida vs Platense

JORNADA 3 (*14, 15 y 17 de marzo)

Victoria vs UPNFM

Real Sociedad vs Marathón

Vida vs Real España

Honduras Progreso vs Motagua

Platense vs Olimpia

JORNADA 4 (*22 de marzo)

Marathón vs Motagua

Olimpia vs UPNFM

Platense vs Honduras

Real España vs Victoria

Vida vs Real Sociedad

JORNADA 5 (*25 de marzo)

Motagua vs Platense

Marathón vs Vida

Real España vs Olimpia

Victoria vs Real Sociedad

UPNFM vs Honduras

JORNADA 6 (*29 de marzo)

Honduras vs Real Sociedad

Motagua vs Olimpia

Platense vs UPNFM

Vida vs Victoria

Marathón vs Real España

JORNADA 7 (*1 de abril)

Olimpia vs Honduras

Platense vs Vida

UPNFM vs Motagua

Victoria vs Marathón

Real España vs Real Sociedad

JORNADA 8 (*5 de abril)

Olimpia vs Platense

UPNFM vs Victoria

Motagua vs Honduras

Real España vs Vida

Marathón vs Real Sociedad

JORNADA 9 (*12 y 14 de abril)

Honduras vs Platense

Motagua vs Marathón

UPNFM vs Olimpia

Real Sociedad vs Vida

Victoria vs Real España

JORNADA 10 (*15 de abril)

Olimpia vs Real España

Real Sociedad vs Victoria

Vida vs Marathón

Honduras vs UPNFM

Platense vs Motagua

HEXAGONAL

Las 10 jornadas de esta fase se jugarán los días 19 y 26 de abril, así como los días 3, 6,10, 17, 20, 24 y 31 de mayo. El juego final será el 7 de junio.