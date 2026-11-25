En el corazón del desierto de Nevada, los comedores de autoservicio nacieron por pura iniciativa comercial. No era un regalo, sino un modelo de negocios que buscaba atraer y retener al mayor público posible frente a las mesas de comida.



Quienes idearon esta estrategia lograron descubrir que un cliente satisfecho puede disfrutar más de la estancia después de un espectáculo nocturno. De ahí su estrecha relación, en algunos lugares, con los casinos. Además, es una táctica comercial que disminuyó la fuga de público hacia otros locales.



En la actualidad, el sector digital replica este incentivo mediante bonos de bienvenida en cualquier casino online con dinero real. También es una idea de marketing que optimiza el rendimiento financiero de estos entornos de juegos de azar.

El modelo financiero de 1946 y el sistema de producto gancho

El empresario Beldon Katleman inauguró esta tendencia en 1946 dentro del complejo hotelero El Rancho Vegas. Su creación, llamada Buckaroo Buffet, cobraba apenas un dólar por comidas ilimitadas durante la madrugada.



Este modelo de negocio resultó bastante popular desde su nacimiento. Y fue un esquema copiado durante la década de 1950 por otros recintos, al notar su alto rendimiento financiero. Esto garantizó un flujo constante de comensales en mesas animadas hasta el amanecer.



Así, una táctica de retención en aquellos años se transformó en una tradición sagrada que se ha venido replicando a lo largo de todo el territorio. Esta maniobra recibe el nombre técnico de producto gancho o incentivo de atracción.

Guerra de precios y expansión turística en los años sesenta

Entre 1955 y 1969, los complejos hoteleros iniciaron una dinámica carrera por ofrecer banquetes descomunales. Los anuncios de prensa destacaban hasta cincuenta platos distintos por tarifas inferiores a dos dólares por persona.



Los gerentes priorizaban la variedad y el abastecimiento constante para sorprender al público. Este modelo generaba un intercambio favorable donde el visitante recibía abundancia y el local aseguraba una alta ocupación.

La transición hacia el lujo gastronómico de los noventa

Durante la década de 1990, la oferta culinaria en la región experimentó una evolución importante. Aparecieron nuevos complejos, como el famoso Bellagio, donde aumentó el estándar para apostar por la alta cocina internacional.



Las cocinas abiertas y las estaciones temáticas reemplazaron a las antiguas bandejas metálicas de comida rápida. El comensal aceptó pagar tarifas superiores a cambio de ingredientes frescos y exclusivos. Lo que antes era barato modificó su enfoque por mayor variedad.



Como idea, esta innovación logró atraer a las personas que podían pagar más. Pero no todos estaban dispuestos a desembolsar esta cantidad de dinero, aunque al final todo se compensaba con aquellos que sí lo hacían.

Innovación culinaria y rentabilidad en la era moderna