Chirinos reconoce bajo nivel de Olimpia y la decisión de Menjívar con la "H"

Tegucigalpa, Honduras.

De cara al duelo ante Platense , el futbolista destacó las fortalezas del conjunto esmeralda y advirtió que será un rival difícil en esta fecha 11 del certamen.

El delantero de Olimpia, Michael Chirinos , reconoció que el equipo atraviesa un momento complicado en el torneo Clausura 2026, aunque confía en que el plantel pueda recuperar su mejor nivel en los próximos partidos.

“ Platense es un gran rival, dirigido por un buen cuerpo técnico. Tiene grandes jugadores por las bandas y adelante Solani pasa por un buen momento. Creo que es un conjunto que se arropa bien en todas sus líneas. Está bien dirigido y su fortaleza es que no le temen a ningún rival y siempre juegan de la misma forma, sea quien sea el oponente”, señaló.

Hola, Michael. Si te pregunto lo más interesante que ven ustedes en Olimpia en Platense antes de enfrentarlo, ¿qué sería en el equipo esmeralda?

¿A qué le atribuyen este momento que están viviendo dentro del club, como los jugadores, qué es lo que perciben que no les están dando los resultados?

Creo que es un mal momento que estamos pasando. También hay jugadores que no están en su nivel óptimo. Creo que también nos está pasando factura el haber finalizado la gran final y ser campeones; no tuvimos mucho descanso. También lo mental lo hemos estado sufriendo un poco, pero bueno, no hay excusa. En el fútbol hay que retomar el máximo nivel lo más pronto posible y eso es lo que estamos tratando de hacer.

¿Por qué solo se ganan tres partidos a equipos totalmente débiles, no se gana ningún clásico, cuando en Olimpia eso es imperdonable?

Es normal porque están acostumbrados a ver un Olimpia arrollador que siempre gana. Ya cuando pasan este tipo de cosas, pues la gente se asusta, que es normal, es entendible. Nosotros también como jugadores, cuerpo técnico y afición, todos los que apoyan al equipo, también lo vemos muy complicado. Pero sabemos que siempre en cada torneo nos ha pasado algo muy difícil. Ahora nos está pasando en este momento, pero sabemos también que nosotros necesitamos un golpe de autoridad contra un rival muy complicado para seguir sumando. También necesitamos la confianza de los compañeros para que tomen su nivel óptimo. En lo personal también debo estar mejor preparado y bueno, tenés razón y estamos de acuerdo en lo que dicen tanto ustedes como la afición.

¿Cómo encaran este partido frente a Platense y también con qué compromiso afrontan la segunda vuelta del torneo?

De la misma responsabilidad que afrontamos cada partido, con la actitud de salir a ganar, con la responsabilidad de mostrarle a toda la afición que estamos aquí nuevamente para pelear el título. Se nos ha complicado este inicio de torneo por las razones que les he dado, pero bueno, no hay excusa, hay que seguir trabajando. Nos enfrentamos a un gran rival, como les digo, y va a estar muy disputado, va a estar muy complicado, pero nuestra obligación es salir a ganar.

Michael, hemos escuchado en reiteradas ocasiones que no se han encontrado aún futbolísticamente, que les afectó la pretemporada, pero desde tu perspectiva, por la experiencia que tenés, ¿cuál crees que ha sido ese paso que ha faltado entre el director técnico y ustedes?

También sobre la posibilidad de regresar a la selección.Sobre la posibilidad de regresar a la selección, creo que no es el momento ideal para ir. No estoy físicamente muy bien para poder aportarle a la selección. También tengo que aportarle más al equipo, tengo que ponerme bien en esta segunda etapa que toca por la forma en que estamos.Y bueno, creo que es una unión entre ambas diligencias, cuerpo técnico y jugadores, que tenemos que levantar esto. La verdad que todos estamos en el mismo entorno. Aquí no pasa nada, hay dificultades y actitudes que también son normales porque no jugás o pasa esto, pasa lo otro, pero hasta ahí no más. Creo que al final el que decide es el cuerpo técnico y hay que respetar las decisiones de él. Nuestra obligación como jugadores es salir dentro del campo a demostrar y salir a ganar.

Michael, ¿no te ha llamado Francis? Ya convenció a Menjívar, ¿qué opinión te merece esto? ¿Esperás que te llamen o Chirinos?

No, a mí no me ha llamado, la verdad. No sé si tiene mi número o tal vez me llamó al número que acabo de perder, pero la verdad que no. La verdad que a mí me alegra que Edri haya regresado. Creo que hay muy buenos arqueros también compitiendo a la par de él, pero yo lo conozco muy bien a él, sé la capacidad que tiene y la verdad que me alegra mucho porque le puede aportar mucho a la selección.

Continuando esa pregunta, ¿vos querés estar en la selección, querés formar parte de este proceso que se viene de la mano de José Francisco Molina?

Me he sentido muy bien. Creo que el profe me ha dado algunos minutos para ir tomando ritmo. Creo que aún me falta mucho por la lesión que tuve, pero vamos de a poco y cada minuto que me dé el profe debo aprovecharlo de la mejor manera. Y sobre la otra pregunta, sí, a mí me gustaría estar en la selección, pero actualmente no es lo ideal ir porque no me siento bien.

Se han jugado tres clásicos: un empate y dos pérdidas. ¿A qué atribuyes que a la defensa le metan muchos goles al Olimpia o al ataque que no mete nada en los partidos?

No, la verdad que es a las dos. Creo que no estamos mostrando un nivel en todas las líneas adecuado. Como te digo, también estamos pasando por un momento difícil, tanto grupal como individual. Es parte también de un equipo y lo único que te lleva a salir de eso es el trabajo, y para eso estamos haciendo las cosas.

¿Qué crees que está haciendo que esos jugadores no estén a tono a estas alturas del torneo, tomando en cuenta que, como mencionan, no han ganado clásicos?

Sí, bueno, la verdad que es algo complicado, pero cada uno debe tomar su rol de qué está pasando. Creo que también el profe tiene que tomar sus decisiones. Nosotros como jugadores debemos darnos cuenta de que tenemos que aportarle más a la institución. Es normal que la gente esté así, que todos estén así, pero sabemos lo que significa Olimpia en etapas finales y mientras estemos ahí peleando, todo va a ser difícil.

¿Qué pensás de José Molina? ¿Tú eras uno que querías a Pedro Troglio? ¿Qué pensás del nuevo técnico de la selección?

Bueno, lo que pasa es que hay que ver qué generación es la que hay, qué ha pasado en la Sub-17, qué ha pasado en la Sub-20, por qué no hemos clasificado, por qué no pasamos de Nicaragua, por qué vamos a Nicaragua y no hacemos nada, por qué el mejor equipo de Liga Nacional no pasa de Concachampions, nos quedamos en Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son los jugadores que están saliendo? ¿Quiénes son los jugadores que por lo menos digan: “Lo quieren en México”? No hay nadie, solo Derek. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué generación es la que quieren?Aprovechen los jugadores que hay y el respeto sobre todo. Si el jugador joven está jugando bien y lo quieren llamar, llámenlo, denle la oportunidad. Pero ahí cada quien decide lo que tiene que hacer y el nuevo cuerpo técnico se dará cuenta de que tiene que aprovechar las oportunidades y los jugadores que estén en el mejor nivel, aprovecharlos de la mejor manera. Siempre equilibrando el internacional como el local, porque es lo que te va a llevar a sacar adelante esto.

Michael, como una voz autorizada dentro del vestuario del Olimpia, ¿qué mensaje le mandás a la afición del equipo en medio del momento que viven?

Creo que nuestra afición sabe de lo que somos capaces. Saben que estamos pasando por un nivel algo complicado, pero ellos también saben que, tomando el nivel que queremos, le complicamos a todos los rivales y también vamos a dar lo mejor para un nuevo título.