La dura sanción que le caería a Yustin Arboleda por encarar a los árbitros

Tegucigalpa, Honduras.

No todo quedó ahí, según escribió en el acta el silbante, el delantero esperó a la cuarteta en el pasillo a los camerinos y los confrontó hasta que ingresaron al mismo.

Arboleda fue expulsado en la recta final del encuentro por fuertes reclamos al árbitro Nelson Salgado, quien no dudó en sacarle la segunda amonestación.

La acción que realizó el delantero colombiano Yustin Arboled a al final del empate 1-1 entre el Olimpia y Real España por la jornada 10 del torneo Clausura 2026 le saldrá caro.

“Una vez finalizado el partido Yustin Arboleda me confrontó a mí y a mi equipo arbitral desde el ingreso al túnel hasta llegar a camerinos diciendo: "Son unos mediocres, tienen miedo de pitarle al Olimpia, no sirven, siempre la misma mierda con ustedes, siempre joden ustedes”, escribió el árbitro sobre lo ocurrido.

Por lo que ahora Arboleda tiene asegurado un castigo mínimo de tres partidos por el tipo de expulsión, más otro por lo ocurrido al final del partido.

A todo esto, se le sumará una multa entre 15 a 20 mil lempiras. Por la que Arboleda no estaría en los partidos ante Platense, Génesis PN y Olancho, muy probable que tampoco esté contra Juticalpa FC. Regresaría para la jornada 15.

Hay que recordar que a principio de torneo el técnico del Marathón, Pablo Lavallén, de igual forma se refirió de una mala manera contra los árbitros en conferencia de prensa luego del clásico ante Real España y recibió un castigo de cuatro partidos y 20 mil lempiras.

El caso de Yustin Arboleda va más allá, el jugador encaró a los árbitros, reprochó su trabajo y los insultó, por lo que podría ser mayor la sanción.