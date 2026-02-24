"¿Lamentable yo? Lamentable es Courtois que le sacó la novia a su compañero De Bruyne"

José Luis Chilavert vuelve a encender la hoguera con polémicas declaraciones. El exarquero paraguayo le respondió públicamente a Thibaut Courtois, quien había cuestionado sus declaraciones sobre Kylian Mbappé y el episodio entre Vinicius Júnior y el argentino Gianluca Prestianni.
En medio de todo el escándalo y previo al partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica, el propio guardameta Thibaut Courtois le respondió a Chilavert en plena conferencia de prensa y criticó las afirmaciones contra sus dos compañeros.
Al ser consultado por las palabras de Chilavert, sentenció: "Eso es lamentable también. Yo creo que al final no se pueden decir cosas así". "Es otro tipo de insulto, y yo creo que esas cosas no caben en el mundo de hoy y ni en cualquier lugar, y menos viniendo de otro ex compañero de profesión", opinó el belga.
Chilavert responde a Courtois
Chilavert volvió al frente para contestar y lanzó duras palabras contra Courtois. En una entrevista para Radio Rivadavia de Argentina, el exfutbolista redobló sus críticas y disparó nuevos agravios contra el arquero belga.
“Quiero aprovechar el espacio que me dan porque mi colega Courtois habló en conferencia de prensa sobre mis dichos respecto de Mbappé y dijo que eran lamentables. Lamentable es que él le sacara la novia a su compañero Kevin De Bruyne”, sostuvo Chilavert, aludiendo a la polémica personal que involucró años atrás al arquero del Real Madrid con Caroline Lijnen, expareja de su entonces compañero en la Selección de Bélgica.
🗣️ CHILA: "LAMENTABLE ES COURTOIS QUE LE SACÓ LA NOVIA A DE BRUYNE"
🇵🇾 José Luis Chilavert y su respuesta a Thibaut Courtois sobre el repudio a sus dichos contra Vinicius Júnior y Mbappé:
“Ellos hablan de valores del mundo de hoy y dicen ‘esas cosas no deberían pasar’”, agregó Chilavert durante su intervención en Radio Rivadavia.
El exarquero paraguayo también cuestionó las críticas que recibió por sus comentarios previos y defendió su postura en el conflicto entre el argentino Gianluca Prestianni y el atacante brasileño. “Al chico Vinicius le dijo cagón de mierda y Mbappé le dice puto racista. Te pueden decir de todo y vos no les podés decir nada”, afirmó.
Chilavert siguió con la polémica en la misma entrevista y arremetió: “Decile a Courtois que Bélgica está tomada por los musulmanes que avalan pegarle y matar mujeres. Los valores de Sudamérica son pro-familia, hay que cuidar. Ese es el mensaje”.
Por último, José Luis Chilavert cerró su charla radial con apreciaciones deportivas sobre el portero belga Thibaut Courtois. “Que aprenda a jugar con los pies, que se anime a salir afuera del área y patear tiros libres o penales. Realmente es un arquero normal”.
El cruce se enmarca en una controversia que comenzó en el partido de ida entre Benfica y Real Madrid por la Champions League, cuando Vinicius denunció haber recibido un insulto racista por parte de Gianluca Prestianni durante un cruce en la cancha. Chilavert salió entonces en defensa del futbolista argentino y lanzó expresiones contra el delantero brasileño y contra Kylian Mbappé que generaron un amplio repudio.
El exarquero paraguayo cuestionó la vida personal de Mbappé al referirse de manera despectiva a su presunta relación pasada con la modelo Inés Rau. “¿Qué puede decir Mbappé? Él habla de valores y todo eso, pero vive con un travesti. Eso no es normal. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer”, había señalado.
También sostuvo que, si la UEFA sancionaba a Prestianni, se daría lugar a que “la comunidad gay y lesbiana sea el ejemplo a seguir” y cuestionó cambios culturales que, a su juicio, afectan al fútbol.