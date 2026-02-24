"¿Lamentable yo? Lamentable es Courtois que le sacó la novia a su compañero De Bruyne"

José Luis Chilavert vuelve a encender la hoguera con polémicas declaraciones. El exarquero paraguayo le respondió públicamente a Thibaut Courtois, quien había cuestionado sus declaraciones sobre Kylian Mbappé y el episodio entre Vinicius Júnior y el argentino Gianluca Prestianni. En medio de todo el escándalo y previo al partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica, el propio guardameta Thibaut Courtois le respondió a Chilavert en plena conferencia de prensa y criticó las afirmaciones contra sus dos compañeros. Al ser consultado por las palabras de Chilavert, sentenció: "Eso es lamentable también. Yo creo que al final no se pueden decir cosas así". "Es otro tipo de insulto, y yo creo que esas cosas no caben en el mundo de hoy y ni en cualquier lugar, y menos viniendo de otro ex compañero de profesión", opinó el belga.

Chilavert responde a Courtois

Chilavert volvió al frente para contestar y lanzó duras palabras contra Courtois. En una entrevista para Radio Rivadavia de Argentina, el exfutbolista redobló sus críticas y disparó nuevos agravios contra el arquero belga. "Quiero aprovechar el espacio que me dan porque mi colega Courtois habló en conferencia de prensa sobre mis dichos respecto de Mbappé y dijo que eran lamentables. Lamentable es que él le sacara la novia a su compañero Kevin De Bruyne", sostuvo Chilavert, aludiendo a la polémica personal que involucró años atrás al arquero del Real Madrid con Caroline Lijnen, expareja de su entonces compañero en la Selección de Bélgica.

