El Salvador está de luto tras muerte de "Chelona" Rodríguez: Se conoce causa del fallecimiento

San Salvador, El Salvador.

El fútbol de El Salvador está de luto tras anunciarse este domingo el fallecimiento de Jaime “Chelona” Rodríguez, exmundialista de la Selección Nacional, a los 66 años de edad. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Alberto “La Chelona” Rodríguez (Q.D.D.G.), mundialista en España 1982 y referente de nuestro fútbol", publicó la Federación de Fútbol Salvadoreña en sus diferentes redes sociales.

La Federación expresó unirse "al dolor que embarga a su familia, amigos y a toda la afición salvadoreña, recordando con gratitud su entrega y legado en la historia de la Selección Nacional". Según fuentes cercanas a la familia, el histórico exjugador salvadoreño murió en Estados Unidos a causa de un paro cardíaco, dejando un profundo vacío en el deporte nacional y en la memoria de los aficionados que lo vieron brillar en las canchas. 'La Chelona' fue parte de la selección nacional que comandó Jorge 'el Mágico' González en el mundial de España 1982 y su participación en la competición le permitió llegar a clubes del fútbol alemán, finlandés, mexicano y japonés.

Trayectoria

Jaime Alberto Rodríguez Jiménez, conocido en el fútbol salvadoreño como “La Chelona”, nació el 17 de enero de 1959 en San Salvador. Desde joven manifestó capacidades sobresalientes como defensor, lo que le permitió ascender de ligas menores hasta enrolarse en clubes de renombre local e internacional. Su carrera en clubes locales fue reconocida por jugar en equipos como Alianza y también defendió los colores de FAS. Pronto dio el salto al extranjero: jugó con Bayer Uerdingen en Alemania, León y Atlas en México, KPV Kokkola en Finlandia, además de equipos en Japón como Yokohama Flügels y Nippon Kokan. En lo internacional, Rodríguez fue parte determinante de la selección salvadoreña. Participó en las eliminatorias y fue titular en los tres partidos de El Salvador en la Copa Mundial de España 1982. Tras colgar los botines en abril de 1994 defendiendo nuevamente los colores del Alianza FC, “La Chelona” pasó a otros roles dentro del fútbol salvadoreño. Fundó la Academia “La Chelona”, dedicada a la formación juvenil, que ha cobijado a miles de jóvenes y de la cual salieron jugadores que luego integrarían selección nacional.