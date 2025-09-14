¿Georgina y Cristiano Ronaldo ya se casaron? Revelan increíble detalle

Surge enorme detalle que estará revolucionando la boda entre la modelo Georgina Rodríguez y el futbolista portugués Cristiano Ronaldo.
"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Con esas dos frases cargadas de emotividad, Georgina Rodríguez confirmó en sus redes sociales que se casará con Cristiano Ronaldo, hoy futbolista del Al-Nassr de la Liga Profesional de Arabia Saudita.
La pareja, que lleva más de seis años compartiendo vida y formando una numerosa familia, sorprende ahora con una decisión que parecía aplazada indefinidamente.
A medida que pasan los días, crecen las especulaciones en torno a la pareja. Imágenes recientes de Georgina han despertado comentarios y preguntas sobre un posible cambio en sus vidas.
Desde que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016 en Madrid, su historia ha estado rodeada de admiración y también de polémica. Con cinco hijos en común, dos biológicos de Georgina y tres anteriores del futbolista, siempre se había especulado con la posibilidad de una boda, aunque nunca parecía llegar el momento oportuno.
Todo comenzó con unas imágenes donde se le nota una ligera “tripita”, según el programa ¡Vaya fama! de Telecinco.
Ha sido la colaboradora del espacio, Alba Morales la que ha dejado caer esa posibilidad: “Yo pienso que estos dos se han casado porque Georgina está embarazada y donde están viviendo no se puede”.
Sus palabras reflejan lo que muchos seguidores ya sospechaban: que en Arabia Saudí no está permitido tener hijos fuera del matrimonio.
“Bueno, a mí me han dicho que hay posibilidad, sí”, prosiguió diciendo Morales, continuando explicando sus razones para sospechar.
Gema Fernández, otra tertuliana del programa, reforzó la idea señalando que en redes sociales se habla mucho del tema. Aunque con cautela, comentó que no sería sorprendente que Georgina estuviera esperando otro hijo. La especulación crece entre los seguidores de la pareja.
Georgina Rodríguez es madre de dos hijas biológicas, Alana Martina (2017) y Bella Esmeralda (2022). Sin embargo, también ejerce de madre con los otros tres hijos de Cristiano Ronaldo: Cristiano Jr., nacido en 2010, y los mellizos Eva y Mateo, nacidos en 2017 mediante gestación subrogada
