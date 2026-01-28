EN VIVO Champions League: Real Madrid y Barcelona buscan su pase a octavos

Madrid, España.

¡Hoy se define! La fase de liga de la Champions League finaliza este miércoles y los grandes equipos buscarán meterse dentro del 'Top 8' para asegurar su pase a los octavos de final. Barcelona tiene una complicada, pero no imposible tarea; mientras que el Real Madrid tendrá un duelo de reencuentros ante el Benfica. Mourinho no se reencuentra solamente con el Madrid, club con el que por encima de los títulos, tres en tres años, marcó una época de profunda reconstrucción que fue clave para éxitos posteriores. También lo hace con uno de sus 'soldados', Álvaro Arbeloa, en el pulso del maestro contra el alumno con el Benfica jugándose todas sus opciones en la Liga de Campeones ante el equipo de las 15 Copas de Europa, al que le vale un empate para su acceso directo a octavos. Doce años y medio después, se produce el reencuentro. Con Mourinho cada vez más alejado del éxito en su carrera, con problemas en el Benfica tras su retorno al fútbol portugués. Y Arbeloa como apuesta dentro de la casa en el Real Madrid tras la salida lde Xabi Alonso, otro de los técnicos a los que 'Mou' marcó en ese pasado madridista en el que lograron frenar la hegemonía del Barcelona de Pep Guardiola.

Reconducido el golpe de realidad que Liverpool y Manchester City dieron al Real Madrid en sus dos duelos grandes de la fase de liga de la actual 'Champions', el pleno de victorias en el resto de partidos y la goleada, ya con Arbeloa a los mandos, al Mónaco (6-1) en el triunfo más holgado de la temporada blanca, instalan el optimismo para pasar de una crisis de identidad a soñar con la conquista de títulos grandes. Asentado en los pilares de la imagen dejada en La Cerámica, en un duelo sacado con poderío ante el Villarreal, de importancia en una Liga que también pelea un Real Madrid que debe confirmar las buenas sensaciones en Lisboa, ciudad eterna para el madridismo de la épica conquista de la décima en el escenario del duelo, el estadio Da Luz. Más solidario, con mayor esfuerzo defensivo, más vertical, con jugadores como Vinicius, Güler y Bellingham recuperados para la causa por el nuevo técnico. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. El Benfica recibirá al Real Madrid sin uno de sus jugadores más relevantes en la medular, el colombiano Richard Ríos, que está lesionado, mientras que arriba los de Mourinho confían en la pólvora del delantero griego Vangelis Pavlidis, que en Liga lleva 19 dianas y en "Champions" suma un tanto. Los encarnados, además de vencer a los blancos, necesitan los tropiezos de sus rivales directos para seguir vivos en la Liga de Campeones, ya que se encuentran en la posición 29 con 6 puntos en 7 encuentros. El Benfica, tercero en la Liga lusa a 10 puntos del Oporto, que es líder, y eliminado de Copa de la Liga y la Copa de Portugal, será fiel al "sistema Mourinho", un 4-2-3-1, con un bloque bajo en defensa y transiciones rápidas que puedan sorprender al Real Madrid.

El Barcelona, a jugarse todo

Ganar y marcar tantos goles como sea posible será el objetivo del Barcelona este miércoles contra el Copenhague en el Spotify Camp Nou para terminar la fase liga entre los ocho primeros clasificados y acceder directamente a los octavos de final de la Liga de Campeones. El equipo entrenado por Hansi Flick ocupa la novena posición, con 13 puntos, empatado con el PSG (6º) y el Newcastle (7º), que se enfrentan entre ellos en la última jornada, y con los mismos puntos que el Chelsea (8º), el Sporting de Portugal (10º), el Manchester City (11º), el Atlético de Madrid (12º) y el Atalanta (13º). Por delante, el Real Madrid y el Liverpool, tercero y cuarto con 15 puntos, y el Tottenham, quinto con 14, aún están a su alcance. Sobre el papel, ganar debería bastar al Barça para terminar entre los ocho primeros, pues el PSG y el Newcastle se restarán puntos, pero la diferencia de goles general, primer criterio de desempate, puede resultar determinante. El Barça cuenta con un +5, más que sus perseguidores inmediatos: Sporting (+5), City (+4), Atlético (+3) y Atalanta (+1); pero menos que los equipos que le aventajan en la tabla: Real Madrid (+11), Liverpool (+6), Tottenham (+8), PSG (+10), Newcastle (+10) y Chelsea (+6). Marcar no suele ser un problema para los azulgranas, que han anotado en 26 de los últimos 27 partidos de Champions y son el sexto equipo más realizador de los 24 participantes de la fase liga con 18 tantos en siete encuentros. La hemeroteca respalda al Barcelona, invicto en los últimos ocho partidos europeos contra equipos daneses -seis triunfos y dos empates-, y en los únicos precedentes contra el Copenhague (2-0 y 1-1), que se remontan a la fase de grupos del curso 2010-11.