Champions League: AEK y Kervin Arriaga fueron humillados por Manchester City

Manchester, Inglaterra.

El hondureño Kervin Arriaga fue titular con el equipo griego y disputó 82 minutos en un compromiso de máxima exigencia ante uno de los clubes más poderosos del fútbol europeo. El mediocampista catracho tuvo la oportunidad de medirse ante la intensidad y la calidad del equipo dirigido por Pep Guardiola, que impuso condiciones y terminó convirtiendo el encuentro en una auténtica pesadilla para los visitantes.

El Manchester City firmó una contundente victoria por 5-1 frente al AEK Atenas en la UEFA Champions League , en una noche en la que el conjunto inglés hizo valer su poderío ofensivo para imponerse con autoridad.

Pese a la presencia de Arriaga desde el arranque, el AEK no pudo contener el vendaval ofensivo de los Citizens y acabó sufriendo una goleada en el escenario continental.

La gran figura de la noche fue Phil Foden, quien se destapó con un espectacular triplete para liderar la goleada del Manchester City. Elliot Anderson abrió el marcador al minuto 12 y Foden amplió la ventaja al 34, permitiendo que el conjunto inglés se marchara al descanso con una diferencia importante en el marcador.

Sin embargo, el AEK Atenas intentó reaccionar en el inicio de la segunda parte. Stavros Pilios marcó al minuto 52 y redujo momentáneamente la distancia, alimentando la esperanza del equipo griego de meterse nuevamente en el partido. Pero la respuesta del City fue contundente y no tardó en recuperar el control del encuentro.

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Al minuto 57, Rayan Cherki amplió la ventaja con una gran acción individual dentro del área. El francés se convirtió en uno de los protagonistas del encuentro y dejó una de las imágenes más llamativas del partido al superar la marca de Kervin Arriaga antes de definir con calidad para colocar el 3-1.

La noche todavía tenía reservado otro capítulo para Foden. El mediocampista inglés volvió a aparecer al minuto 65 para firmar su segundo tanto y, once minutos después, completó su triplete con el 5-1 definitivo. Su actuación fue determinante para que el Manchester City consiguiera una victoria convincente y recuperara sensaciones en la competición europea.

NÚMEROS DE SOFASCORE SOBRE KERVIN ARRIAGA EN EL DUELO ANTE CTY