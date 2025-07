César Samudio: "Panamá ha logrado más que Honduras en los últimos años"

San Pedro Sula, Honduras.

En declaraciones, el arquero panameño habló de varios temas con respecto a su regreso a las canchas, también sobre si se siente titular, cómo vivió la eliminación de su selección ante Honduras y si cree que Panamá es superior a la Bicolor.

DECLARACIONES

¿Ya libre de las lesiones, César?

Sí, gracias a Dios que me recuperé, gracias a los preparadores físicos. Me ha costado un poco, eso sí. Ahora estoy fortalecido de ellas y he hecho la pretemporada a alto ritmo como todos, y esperemos que vuelva a tener el mismo nivel que tenía.

¿Ya estás listo para ser titular el sábado?

Bueno, esperando la decisión del profe. Siempre estoy preparado, estoy en óptimas condiciones para hacerlo.

César, ya prácticamente sos vos y nadie más, porque se fue Luis Ortiz. ¿Te sientes seguro y titular en la portería del Marathón?

No, está en Enzo y ahora llegó un chico nuevo que tiene grandes cualidades . Creo que trabajando de la mano y ayudándonos los tres en ese puesto, el que salga a tapar le va a ir muy bien. Nunca me siento titular indiscutible por respeto a ellos, porque también tienen la ilusión de jugar y el que esté mejor en la semana es el que va a salir.

¿Quién es el nuevo integrante que llegó a la portería?

Ya lo van a conocer, es un chico que viene de segunda división . Tiene 18 años, quizás tenga un portero que a futuro tendrá buena estatura y pueda estar en la categoría mayor con su selección.

¿César, cómo grupo, cómo manejan la presión de salir campeón en su centenario? Es algo que la afición pide a gritos.

Sí, más que todo sabemos que es una sequía que hace varios años no se levanta un título aquí en el Marathón . Esperamos cortar eso, hay torneos que hemos estado cerca de hacerlo, hay otros que nos hemos quedado quizás donde no esperábamos, siempre somos candidatos a llegar a semifinales oa llegar a una final.