‘Nene‘ Obando criticó a Denovan Torres: “No me gustó mucho, tiene que ser responsable”

El ‘Nene‘ Obando tampoco dejó pasar por alto el accionar del portero del Marathón, Denovan Torres, quien protestó el segundo penal del Motagua y no se movilizó ante el mismo.

“No puede actuar así un jugador, no me gustó mucho, tiene que ser responsable. Si el árbitro pitó algo hay que respetable por mucho que no nos guste y hay que asumir las cosas. Es falta de respeto quedarse parada y después botar la pelota, no viene bien para el fútbol”.

Sobre los aspectos que no le gustaron de los suyos. “No filtramos los balones hacia las puntas, no lo hicimos tanto producto que casi no lo hemos trabajado”.