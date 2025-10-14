CD Choloma receta paliza de escándalo en partido jugado bajo protesta

Choloma, Honduras.

El estadio Rubén Deras fue testigo de una noche especial para el CD Choloma, que se impuso con autoridad 5-1 sobre los Lobos de la UPNFM, en un duelo marcado tanto por el talento emergente como por la protesta silenciosa de sus jugadores. El joven Janier Bermúdez, en su debut profesional, fue la gran figura al anotar dos goles que encaminaron la goleada del conjunto “torito” en duelo correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

El encuentro comenzó con un gesto inusual: los futbolistas de Choloma permanecieron inmóviles durante el primer minuto de juego, en señal de protesta por los atrasos salariales que arrastra el plantel desde hace varias semanas. Pese a ese reclamo, el compromiso se desarrolló con total normalidad y el equipo mostró un gran compromiso dentro del campo, respondiendo con fútbol a las dificultades extradeportivas.

La inspiración llegó temprano con Julio Bernárdez, quien aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador y desatar la euforia en las gradas. Minutos después, el juvenil Juan Martínez anotó un golazo de gran factura para emparejar el marcador, pero Janier Bermúdez dijo lo contrario con dos golazos. Su segundo tanto, de gran factura individual, confirmó el potencial del joven atacante, que en su estreno dejó claro que puede ser una de las revelaciones del torneo. Los Lobos intentaron reaccionar, pero se toparon con un rival decidido y con un ataque demoledor. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Choloma mantuvo la intensidad y amplió la ventaja con tantos de Leider Anaya y un autogol de Pedro Gotay, que complementaron el doblete del debutante. La presión alta, la velocidad por las bandas y la efectividad frente al arco fueron las claves del triunfo ante un cuadro universitario que no logró sostener el ritmo ni el orden defensivo.



Con esta victoria, Choloma escala al noveno lugar de la clasificación y comienza a respirar con más tranquilidad en la tabla. La goleada no solo significó tres puntos vitales, sino también un impulso anímico para un grupo que lucha dentro y fuera del campo. El nombre de Janier Bermúdez ya quedó grabado en la historia del club, mientras los “toritos” sueñan con seguir escalando posiciones.

FICHA TÉCNICA: