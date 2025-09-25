  1. Inicio
Cartaginés vs Olimpia, EN VIVO, Copa Centroamericana: Horario y dónde verlo

Ticos y hondureños se enfrentan por la ida de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

  • 25 de septiembre de 2025 a las 10:23 -
  • Redacción
Cartaginés y Olimpia tendrán un duelo de alto voltaje en territorio tico.
San José, Costa Rica.

Tras el triunfo del Motagua ante Alajuelense y la derrota del Real España ante Plaza Amador, el turno este jueves es para el Club Deportivo Olimpia en la Copa Centroamericana 2025.

El Olimpia tiene hoy un partido bastante complicado ante uno de los equipos que cerró con gran número la fase de grupos de la Copa Centroamericana: el Cartaginés de Costa Rica, rival al que ya ha enfrentado varias veces.

Los merengues llegan con todas sus armas, y después de lo que hizo el Motagua el martes, dando la sorpresa venciendo a Liga Deportiva Alajuelense, llega con el orgullo tocado para no quedarse atrás en el torneo más importante de Centroamérica.

“Sabemos que va a ser una eliminatoria difícil para nosotros. Al final de cuentas tenemos que trabajar los partidos para ser competitivos y sacarlos adelante”, señaló el estratega argentino Andrés Carevic del Cartaginés.

Esta será la segunda vez en que ambas escuadras se enfrenten según los registros, la única vez fue el 11 de junio de 1989 por la Copa de Campeones de Concacaf, el cual terminó 3-0 a favor de los 'Albos'.

En Olimpia están conscientes que el rival de turno es complicado y así lo indicó el portero Edrick Menjívar: "Es la primera vez aquí en Cartago, seguramente será un ambiente muy hostil, un equipo que juega muy bien a la pelota y tiene muchos jugadores experiencia, viene punteros en la liga como nosotros y será un bonito espectáculo para la gente", mencionó el guardameta del cuadro albo.

Cabe resaltar que en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 valen los goles de visita, por lo que es clave para el León que pueda marcar en suelo costarricense.

El Olimpia de Eduardo Espinel se clasificó a esta segunda fase de este torneo luego de derrotar a Real Estelí, Hercules y Xelajú, también igualó contra el Águila.

Por su parte, el Cartaginés no tuvo un buen inicio de torneo, comenzó perdiendo ante Saprissa, luego igualó ante Motagua, después goleó a Verdes e Independiente y con eso logró el boleto.

Es importante recordar que en el Cartaginés se cuenta en la plantilla con dos jugadores hondureños, nos referimos al defensor central Marcelo Pereira y al delantero Jesús Batiz.

HORARIO Y DÓNDE VERLO

El duelo Cartaginés vs Olimpia de este jueves 25 de septiembre comenzará a partir de las 8:00 de la noche en la cancha del Estadio José Rafael "Fello" Meza Ivankovich. El juego se podrá ver por la señal de ESPN y Disney Plus.

Cabe resaltar que el partido de vuelta será en Tegucigalpa y está pactado para disputarse el próximo jueves 2 de octubre.

Redacción web
Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

