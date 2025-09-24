Decepción en el Real España, el villano, héroe, esposa de jugador y la chica del Plaza Amador

  1. Inicio
Tristeza en el rostro de los jugadores del Real España, la euforia del Plaza Amador y bellas chicas en el Morazán.

Las imágenes que nos dejó la derrota del Real España 0-1 contra el Plaza Amador de Panamá en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, en el estadio Morazán.

 Fotos: Neptalí Romero y Mauricio Ayala
La afición del Real España alentó sin parar a su equipo en el estadio Morazán contra el Plaza Amador.
Ellos llegaron al coloso sampedrano con su camiseta del Real España y listos para apoyar al equipo aurinegro.
Una linda pareja de aficionados del Real España que disfrutó del partido.
Este pequeño hincha del Real España animó al equipo con un tambor.
Esta guapa aficionada aurinegra posó para el lente de Diario La Prensa.
La hermosa esposa de Jhow Benavídez, Bella Siloet, en el estadio Morazán para apoyar a su pareja en el partido.
La salida de los titulares de Real España y Plaza Amador a la cancha del estadio Morazán. El duelo de vuelta será la próxima semana.
Jack Jean-Baptiste disputando el balón en los primeros minutos del partido.
¿Quién es? Ella es la chica que llegó al estadio con el Plaza Amador de Panamá.
La chica forma parte del staff técnico del Plaza Amador de Panamá.
Ella es porte del cuerpo médico del Plaza Amador. En el primer tiempo entró a la cancha para atender a uno de los jugadores.
El brasileño Gustavo Moura Souza falló una ocasión clarísima frente al arco del Plaza Amador, disparó a un lado.
Gustavo Moura no podía creer el gol que falló frente a la portería del Plaza Amador.
Samuel Castañeda, portero del Plaza Amador, reclamando a su defensa tras la ocasión de Gustavo Moura.
Gustavo Moura tuvo otra oportunidad de gol, pero la mandó arriba del arco del Plaza Amador.
Gustavo Moura perdonó al Plaza Amador y Real España la terminó pagando caro.
Gustavo Moura fue el villano del Real España por los goles increíbles que se perdió ante Plaza Amador.
El árbitro tico Steven Josué Madrigal le muestra tarjeta amarilla a Brayan Moya.

Luis 'Buba' López fue figura del Real España, salvó un par de ocasiones de gol ante el Plaza Amador.
La espectacular tapada de 'Buba' López tras un tiro libre de Eric Davis.
'Buba' López voló y realizó un tapadón tras el tiro libre de Eric Davis.
Pero el portero del Real España no pudo evitar el disparo de Ovidio López para el gol del Plaza Amador.
El grito de gol de Ovidio López tras marcar para la victoria del Plaza Amador ante Real España.
La euforia de los jugadores del Plaza Amador tras el gol del triunfo contra el Real España.
La euforia de los jugadores del Plaza Amador tras el gol del triunfo contra el Real España.
Los rostros tristes y decepción en los jugadores del Real España por la derrota contra el Plaza Amador.
'Buba' López y Devron García, saliendo cabizbajos tras la derrota del Real España ante Plaza Amador.
El panameño Daniel Aparicio intercambió camiseta con Joel Lara, del Plaza Amador.
'Buba' López animando a Dixon Ramírez tras la derrota del Real España.
Dixon Ramírez entró en el segundo tiempo, pero no pudo cambiar el rumbo del partido.
