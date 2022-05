Carlos Prono destapa escándalo en el Olimpia y señala a tres jugadores de conspirar contra Pablo Lavallén

El conductor del programa contó lo que pasó en el camerino albo. “Le costó mucho encontrar eso y en gran media fue, esto es información pura, no estoy especulando, muchos jugadores del club Olimpia le apostaron a estos tres jugadores que militaban en el club, digo que militaban porque Eddie Hernández ya no está, Beckeles otro de los jugadores apuntados, pero el más fuerte de todos ellos porque era el capitán, el goleador y el referente, era Jerry Bengtson”.

“Estos tres muchachos se encargaron en gran medida de dividir el vestuario, estaba resquebrajado y tal es así que hubo actos de indisciplina y en alguna oportunidad a un jugador en Semana Santa dieron libre y llegó cuatro días después y luego dice ‘quiero jugar’”, añadió.

JUGADORES CON PRIVILEGIOS

Prono detalló que algunos futbolistas tenían privilegios desde la era de Pedro Troglio, algo que Pablo Lavallén quiso frenar. “No quiero justificarlo, pero cuando tenes a jugadores pesados en tu contra, siempre se te va a complica más, Lavallén quiso terminar con algunos privilegios que sí había en la era Pedro Troglio quien supo manejar muy bien el plantel y algunos futbolistas sí tenían privilegios. Algunos jugadores llegaban tarde o no venían, otros en el caso de Bengtson que sale (de cambio) contra Marathón salió muy fastidiado y en lugar de quedarse con los compañeros se va, creo que no llegó al entrenamiento, algo así me informaron”.

“¿Entonces qué fue lo que hicieron? Viendo que se les desmoronaba ese castillo de naipes, reunión de emergencia, ya habían existido muchas reuniones dentro de los jugadores porque veían, palpaban que esto podía ocurrir. Había dos grupos, uno de los que querían, que proponían y otros, los que tengo a mi espalda (Beckeles, Eddie, Bengtson) que no es que no querían que Olimpia ganara, pero no hacían el máximo esfuerzo y si se podían echar a Lavallén, ellos iban a estar felices”, agregó.