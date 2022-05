El exportero de los leones no se guardó nada y dio a conocer en su programa ‘Sin Anestecia‘ de Maya TV detalles de lo que ocurrió en el camerino.

“Bueno, soy de poco hablar, pero ya que me están involucrando en algo que no es cierto, me gustaría aclarar el tema y hacerle saber que de mi parte nunca sería capaz de hacer algo así”, inicia diciendo Eddie.

“Y en este caso peor, ya que teníamos la oportunidad de hacer más grande la historia del club y la nuestra. No sé con qué argumentos esta persona ‘Prono‘ se toma el atrevimiento para hacer este señalamiento, pero acá todos se creen con el derecho de opinar y más cuando son extranjeros, se creen dueños de la verdad sin saber nada”, agregó.

“Quizá él lo hizo con algunos técnicos y por la misma razón hace este tipo de señalamientos. Att: Eddie Hernández”, finalizó el goleador.

Eddie Hernández se quedó sin contrato en el Olimpia y se convirtió en una de las siete salidas que van en el equipo de cara a la próxima temporada.