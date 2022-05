Getsel Montes: “Siempre que nos enfrentamos con Roberto Moreira nos damos duro”

Getsel Montes tiene estatura para ser jugador de baloncesto. Su 1.92 metros de estatura lo hace visible ante algunos aficionados que lo saludan cuando ingresa al estadio Olímpico de San Pedro Sula, escenario donde el próximo 29 de mayo disputará el título con la camisa del Real España. Está por terminar su contrato con los aurinegros y ya son cinco años vestido de aurinegro y quiere ganarse esa renovación ganando su primer título.

Montes es originario de un pequeño pueblo llamado Las Pilas, ubicado en el municipio de Sulaco, al sur de Yoro. Un cacerío de agricultores y caficultores. Allá se crio jugando en canchas de tierra, descalzo y luchando por un sueño, llegar a ser profesional. Hoy también está listo para vestirse con la camisa de la Selección Nacional y disputar la Nations League ya que considera que ha hecho méritos para una convocatoria.

En su cara se dibuja la sonrisa cuando recuerda aquellos días en los que se escapaba para ir a jugar al campo de su pueblo con sus amigos. A sus 26 años, revela que, con la llegada de Héctor Vargas a la máquina, cambiaron en todo aspecto, tanto en lo deportivo como lo profesional, pues el argentino cuida detalles que lo dejan sorprendido y ha sido parte del éxito en este corto tiempo.

LA ENTREVISTA

¿A pocos días de jugar el primer partido de la final, siente nervios?

Estamos motivados, con ganas de jugar. Cada uno de mis compañeros está comprometido porque es muy doloroso perder una final, ya nos tocó el torneo pasado y es muy feo. Ahora estamos con todas las intensiones de levantar la copa.

¿Volviendo a su infancia en su pueblo, se imaginó estar disputando finales como profesional?

Era muy difícil, para donde yo vengo, de mi pueblo (Las Pilas, Sulaco), poder jugar en Liga Nacional, debutar, pero gracias a Dios se me cumplió un sueño y el que no lucha por ellos, no los consigue. Gracias a Dios, a mí se me están cumpliendo.