Bueno, no es un interinato, están proyectando otro partido. Interinato es cuando ya estás adentro, hoy somos el cuerpo técnico de la Selección. Obviamente si tenemos buenos resultados y ganamos tenemos una cláusula abierta para seguir. Esperemos mostrar nuestro trabajo, que nos vaya bien y ganar. Honduras hace mucho que no gana, a partir de ahí lo que está al alcance nuestro es mostrar nuestro trabajo que veníamos realizando desde hace ocho años y medio con Motagua, conocemos mucho el fútbol hondureños y esperemos poder plasmarlo y extender el tiempo si los directivos así lo quieren.

La verdad que pasó mucho tiempo, en algún momento cuando estuvo Bora Milutinović y Rueda me mencionaron (para ser convocado como portero), alguna vez estuve entre los tres, no digo que fuera el mejor, pero bueno, no se pudo dar por una cuestión u otra, ahora estamos acá muy contentos y agradecidos, con ganas de trabajar y de devolver toda esa confianza con buen rendimiento.

¿A qué va a jugar el equipo de Diego?

A mi me gustan muchos estilos, formas, me gusta mucho el juego, porque si vos tenés un estilo por ejemplo, estás vestido como ahora y afuera hay una tormenta, tenés que cambiar. Me gusta mucho los jugadores que son inteligentes, que entienden el juego y que se adapten a lo que el partido te demanda, queremos ver un equipo corto, que ataque y defienda en bloque, que maneje bien la pelota, que no la regale, con mucha gente en el área, que sea firme la defensa. Ahora vamos a jugar ante Curazao, que tiene cancha sintética y es más angosta de lo normal, con jugadores que tienen un estilo de la escuela holandesa, estamos trabajando en ese plan de juego.

Con Motagua hacían comentarios de que tus equipos hacían tiempo, eran sucios y pegaban mucho y vos te reías mucho a esas acusaciones.

Es parte del fútbol, ahora en la Champions vi a Courtois haciendo tiempo, es parte del juego, hay que entender el juego, depende de los minutos del partido, Real Madrid lo ganó porque hacía tiempo, son pequeños detalles de lo que te abarcan los 95 minutos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, creo que hasta Guardiola hizo tiempo en el Wanda Metropolitano.

Se le exige a los técnico de Honduras, de Costa Rica, de El Salvador, de Panamá que su equipo juegue bien, tenga la pelota, gane los partidos y pasen en la eliminatoria con comodidad y uno se da vuelta y se pregunta con qué jugadores. ¿Sentís una presión desmedida en función del tema del talento?

Muchas veces es desmedida y quizás no tiene mucho realismo, tenemos mucho talento, pero hay niveles de equipos que trabajan y tienen jugadores de otras latitudes. Hay que tener mucho realismo, pero a nivel de Concacaf Honduras tiene mucho nivel para ser competitivo. Si hay talento y si hay jugadores, tenemos a varios que están en Europa. Esperamos convencer a la gente, es difícil porque siempre van a existir hinchas, periodistas que no están conformes, es parte del juego, hay que entenderlo así. El tema no es interiorizarlo tanto, tomarlo si se puede decir más relajado y demostrar en la cancha.

Sobre el llamado de Jerry Bengtson. ¿Importante su experiencia en un torneo corto como este?

Seguro. Es un jugador importante, que aporta su experiencia. Seguramente ya está aportando, tiene mucha disposición para todo, va a ser un jugador importante.