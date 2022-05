Luis Palma, feliz por su llamado a la Selección de Honduras: “Vengo a dar el máximo”

Quejándose de el calor y con ansias de ver a su familia, el legionario con buen pasaje en 2022, el atacante Luis Palma, arribó a Honduras de cara a los juegos de junio por la Liga de Naciones.

‘El Bicho‘ ceibeño partió el miércoles de Grecia, donde recién se clasificó la previa de la UEFA Conference League con su club Aris Salónica, donde aportó dos goles en 11 partidos disputados, tras lograr el tercer puesto en la Superliga local.

Palma Oseguera, de 22 años, llegará a La Ceiba este jueves para pasar tiempo en familia y esperar hasta el lunes para congregarse a la concentración de la Bicolor.

LO QUE DIJO PALMA EN SU LLEGADA

Arribo feliz

“Vengo a pasar unos días con la familia y hasta el día lunes me presentaré con la Selección. Me conviene mucho seguir jugando porque los primeros meses no tuve mucha actividad en Grecia, ahora sumar minutos con la Selección y llegar con ritmo a la pretemporada será bueno”.