Bryan Róchez: “Siempre estaré disponible en la Selección, espero demostrar de lo que soy capaz”

No tiene actividad desde el domingo tras su último partido para preparar el viaje de este jueves que se retrasó por cuatro horas, sin embargo, Bryan Róchez está más dispuesto que nunca y se integrará a la Selección de Honduras de manera inminente.

“Estoy cansado, se me atrasó el vuelo (risas), pero estoy bien. Jugamos el último partido el domingo, pero estoy al 100% físicamente. De inmediato voy a Siguatepeque para integrarme a la Selección”.

“El profe me preguntó si tenía ganas de poder venir, yo le dije que siempre, siempre estaré disponible, que es lo más importante; ahora a estar a disposición de él. Espero demostrar de lo que soy capaz y darle alegrías a la Selección. Tuve una plática con él que fue muy corta, pero ahora lo veré en persona”.

Qué hacer para consolidarse

“Seguir confiando en mí, confiar en mis compañeros. En algún momento se darán esas alegrías que tanto espero”.

Récord goleador en Portugal, pero sin ascenso

“Un poco agridulce porque fue mi mejor temporada en los cinco años que llevo en Europa. Lastimosamente no ascendimos, pero estoy contento por mi trabajo personal y espero rendir en la Selección así como lo hice en el club”.

Dispuesto a cambiar de aires

“¿Salir del Nacional? Son cosas que no dependen de mí, cuando uno tiene contrato depende del club, pero la idea es salir y esperemos se puede dar, siempre he tenido ofertas por el rendimiento que he tenido”.