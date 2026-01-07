Milagro Flores a Supremo: "Ni que te pedía que te casaras"

"Entonces cuando vos querés trabajar, te querés superar, no das mucho tiempo y que echan a la v****. Y dice este maje no me quiere. No me valora, pero no, yo quiero hacer dinero porque yo quiero un futuro mejor. Quiero crecer, porque si el día de mañana vos te vas, no voy a quedar pobre. Voy a llorar y a quedar con el corazón roto, pero con dinero", agregó Supremo durante su conversación con unos amigos.