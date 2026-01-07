Milagro Flores a Supremo: "Ni que te pedía que te casaras"

La presentadora de televisión Milagro Flores respondió a las declaraciones de Supremo, quien mencionó en un video que las mujeres prefieren a los hombres que les dan todo el tiempo y la atención.
"Es que el hombre pobre tiene más tiempo para dedicas y terapear a una mujer, entonces la mujer se enamora", dijo Supremo en un live de TikTok.
"Entonces cuando vos querés trabajar, te querés superar, no das mucho tiempo y que echan a la v****. Y dice este maje no me quiere. No me valora, pero no, yo quiero hacer dinero porque yo quiero un futuro mejor. Quiero crecer, porque si el día de mañana vos te vas, no voy a quedar pobre. Voy a llorar y a quedar con el corazón roto, pero con dinero", agregó Supremo durante su conversación con unos amigos.
Milagro Flores reveló que a ella le habían etiquetado en los videos de Supremo, así que decidió responderle al creador de contenido.
"Dice que yo le pedía tiempo. Ni que te pedía que te casaras. Ni que te pedía que estuvieras un mes sin trabajar, solo un par de días, un par de horas", comentó Milagro mientras conversaba con una compañera del canal.
"Y te lo pide una mujer que trabaja 24/ 7, yo trabajo más... Y que alguien venga y diga que se molesta porque le piden tiempo, es demasiado", agregó la presentadora hondureña.
"Sólo puedo decir que cuando alguien quiere, puede, cuando alguien quiere saca del poco tiempo que tiene. Yo apartaba del poco tiempo que tenía porque quería compartir... Pero por pedir tiempo se enojan, qué cosas...", expresó la bella conductora.
Pese a estas declaraciones, Milagro Flores recibió el detalles que Supremo le envió al medio de comunicación donde ella trabaja: un hermoso arreglo floral, unas frutas y una botella de vino.
Milly, como le llaman sus seguidores de cariño, se mostró sorprendida cuando sus compañeras le entregaron el obsequio que le mandó Supremo.
Y aunque sigue firme en su separación con Supremo, Milagro agradeció por sus regalos y hasta se tomó fotografías con sus flores. Por los momentos, los seguidores de Supremo y Milagro guardan la esperanza que ambos se den otra oportunidad.