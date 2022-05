Saíd Martínez festeja entre lágrimas su asistencia al Mundial: “La gente no sabe lo que ha costado... se puede soñar”

Por supuesto que no pudo escapar a la nostalgia. ¿Cómo se ve y qué le diría al Saíd niño?

Llora y atragando por la melancolía afirma: “Me mató con esa pregunta porque han sido años difíciles, dejé mi familia, mi trabajo, mis estudios de la universidad por el arbitraje y hoy la gente no sabe lo que ha costado. Pero yo le diría a ese niño que se puede soñar, que las cosas se pueden lograr con las manos limpias, que no se deje decir que nunca lo puede lograr, que busque siempre hacer lo correcto y que nadie lo pare de triunfar”.

Por eso, afirma, “hoy me veo muy fuerte, agradecido con Dios y con hambre de éxito”.

El ‘Matemático‘ recordó cuando se vino de su natal Tocoa y también cuando estuvo a punto de abandonar el silbato. ”Hacía pruebas físicas en San Pedro Sula y no dirigía a lo largo del torneo de segunda división, ni siquiera para sacar el dinero de mi siguiente prueba. Allí decidí: No sigo en esto, me retiro, con solamente 16 años y cinco años de carrera. Estuve al borde de mi retiro antes de venirme para Tegucigalpa, cuando era un árbitro joven en Tocoa y no veía posibilidades”, contó.