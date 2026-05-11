Fue campeón con Barcelona y logró histórico récord en Europa: ¡Es el único!

Barcelona, España.

El lateral portugués Joao Cancelo se ha convertido, tras coronarse campeón de liga el domingo con el Barcelona, en el primer jugador en ganar el campeonato liguero en las cuatro grandes ligas tras vencer con el Juventus (Italia) en 2019, dos veces con el Manchester City (Inglaterra) en 2021 y 2022, uno con el Bayern Münich (Alemania) en 2023 y este año con el Barça.

Tras imponerse en el clásico frente al Real Madrid por 2-0, en la trigésima quinta jornada de liga, el conjunto blaugrana se alzó en el Camp Nou con su vigésimo noveno título de liga tras asegurar, con 91 puntos, de manera matemática el campeonato a falta de tres jornadas.

De esta manera, el portugués de 31 años logra una hito que comenzó con el Juventus de Turín en la temporada 2018-2019, con el que logró un gol y seis asistencias y levantó el título con 90 puntos, 11 más que su perseguidor, el Napoli.