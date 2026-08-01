Bisiwu, nuevo fichaje del Barcelona revela su mayor deseo con el club

Barcelona, España.

El extremo belga Jesse Bisiwu, nuevo jugador del Barcelona hasta el 30 de junio de 2031, aseguró, tras participar en su primer entrenamiento como azulgrana, que piensa hacer "todo" lo que el técnico, Hansi Flick, le pida para quedarse en el primer equipo.

"Voy a hacer todo lo que él quiera que haga. Cuando me necesite, trabajaré duro y estaré ahí", afirmó el Bisiwu después de ejercitarse con sus nuevo compañeros en St. George's Park, la Ciudad Deportiva que la Federación Inglesa de Fútbol tiene a 50km de Birminghan.

El Barça ha pagado unos 8,5 millones de euros al Brujas por el jugador de 18 años, y será Flick quien decida ahora si entra en dinámica del primer equipo o empieza en el Barça Atlètic.