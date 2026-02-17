Benfica vs Real Madrid, EN VIVO hoy en playoffs de Champions League

Tan solo 20 días después de un partido para el olvido, que provocó la caída del top ocho y la obligación de repetir la fase previa a los octavos de final de la Champions League, el Real Madrid regresa a Da Luz. De templo de la décima a escenario de una derrota sonrojante (4-2), de la que busca revancha un equipo que volverá a estar liderado por Kylian Mbappé.
En vivo Benfica vs Real Madrid
*El partido estuvo pausado unos minutos, por supuesto insulto racista de Prestianni a Vinicius.
EL 0-1 DEL REAL MADRID ANTE BENFICA
ALINEACIONES CONFIRMADAS:
Benfica: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Rafa, Schjelderup y Pavlidis.
Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Güler; Vinicius y Mbappé.
