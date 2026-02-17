Benfica vs Real Madrid, EN VIVO hoy en playoffs de Champions League

Lisboa, Portugal.

Tan solo 20 días después de un partido para el olvido, que provocó la caída del top ocho y la obligación de repetir la fase previa a los octavos de final de la Champions League, el Real Madrid regresa a Da Luz. De templo de la décima a escenario de una derrota sonrojante (4-2), de la que busca revancha un equipo que volverá a estar liderado por Kylian Mbappé.