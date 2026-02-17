  1. Inicio
  2. · Deportes

Benfica vs Real Madrid, EN VIVO hoy en playoffs de Champions League

El Benfica y el Real Madrid se reencuentran en la presente Champions League, ahora para la primera batalla rumbo a los octavos de final.

Benfica vs Real Madrid, EN VIVO hoy en playoffs de Champions League

Benfica y Real Madrid se vuelven a ver las caras en la fase previa de los octavos de final.
Lisboa, Portugal.

Tan solo 20 días después de un partido para el olvido, que provocó la caída del top ocho y la obligación de repetir la fase previa a los octavos de final de la Champions League, el Real Madrid regresa a Da Luz. De templo de la décima a escenario de una derrota sonrojante (4-2), de la que busca revancha un equipo que volverá a estar liderado por Kylian Mbappé.

En vivo Benfica vs Real Madrid

*El partido estuvo pausado unos minutos, por supuesto insulto racista de Prestianni a Vinicius.

EL 0-1 DEL REAL MADRID ANTE BENFICA

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

Benfica: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Rafa, Schjelderup y Pavlidis.

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Güler; Vinicius y Mbappé.

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Güler; Vinicius y Mbappé.

Laporta provoca al Real Madrid y lanza una advertencia directa a los árbitros

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias