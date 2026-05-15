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Bayern Múnich anuncia futuro de Manuel Neuer

La noticia ha generado una enorme reacción entre los aficionados del campeón de Alemania.

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 12:36 -
  • Agencia EFE
Bayern Múnich anuncia futuro de Manuel Neuer

Manuel Neuer y el Bayern no pudieron clasificar a la final de Champions tras ser eliminado en semifinales por PSG.

 Foto Instagram Manuel Neuer.
Múnich, Alemania.

El Bayern Múnich anunció este viernes la renovación de su meta y capitán Manuel Neuer por una temporada más, confirmando así una noticia que era ya un secreto a voces en Alemania.

"El Bayern ha tenido una serie de porteros extraordinarios en su historia y Manuel Neuer tiene un puesto especial entre ellos. Ha sido el rostro de sólo de una generación sino de dos generaciones del Bayern y un capitán que siempre ha sido un modelo dentro y fuera del campo", dijo el presidente del club, Herbert Hainer, en declaraciones recogidas en el comunicado en que se anuncia la renovación.

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El presidente del Consejo Directivo, Jan Christian Dreesen, por su parte, calificó a Neuer como uno de los mejores fichajes de la historia del Bayern y recordó que ha disputado casi 600 partidos con el club y que la próxima será tu temporada número 16.

También el tercer portero, Sven Ullreich, renovó por un año más; y él y Neuer deberá acompañar en su desarrollo al otro meta, Jonas Urbig, candidato a la sucesión en la portería bávara.

"Tenemos un plan claro y lo desarrollamos paso a paso. Manuel Neuer, Sven Ullreich y Jonas Urbig son nuestros porteros, cada uno tiene su papel. Manuel y Sven seguirán apoyando a Jonas en su camino para convertirse en el futuro del Bayern", dijo el director deportivo, Max Eberl.

Neuer se mostró satisfecho de la renovación y dijo que tras 16 temporadas en el club, 13 títulos de la Bundesliga y dos de la Liga de Campeones sigue yendo con alegría a los entrenamientos.

"En nuestro equipo de porteros estamos unidos y nos motivamos mutuamente."

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Agencia EFE
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