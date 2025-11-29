Barcelona vs Alavés, EN VIVO hoy Liga Española

Barcelona, España.

El FC Barcelona ha conseguido remontar el marcador 2-1 contra el Deportivo Alavés, que marcó al primer minuto de juego, en el Spotify Camp Nou por la décimo cuarta jornada de la Liga Española, días después de caer goleado ante el Chelsea en la Champions League (3-0).

Se durmió la defensa del Barça en un córner, despiste total y aparece en el segundo palo Pablo Ibáñez para empujar el balón al fondo de la red de Joan García. No hay fuera de juego, salió bien habilitado.

Lo igualó el equipo azulgrana a los 8' en una jugada por izquierda de Alejandro Baldé, pone el pase para la llegada de Raphinha, que centra, Dani Olmo no acierta y el balón le queda servido a Lamine Yamal que fusila a Antonio Sivera con un zurdazo imparable.

EN VIVO EL MINUTO A MINUTO: