Barcelona vs Alavés, EN VIVO hoy Liga Española

El FC Barcelona ha conseguido remontar el marcador 2-1 contra el Deportivo Alavés, que marcó al primer minuto de juego, en el Spotify Camp Nou por la décimo cuarta jornada de la Liga Española, días después de caer goleado ante el Chelsea en la Champions League (3-0).
Se durmió la defensa del Barça en un córner, despiste total y aparece en el segundo palo Pablo Ibáñez para empujar el balón al fondo de la red de Joan García. No hay fuera de juego, salió bien habilitado.
Lo igualó el equipo azulgrana a los 8' en una jugada por izquierda de Alejandro Baldé, pone el pase para la llegada de Raphinha, que centra, Dani Olmo no acierta y el balón le queda servido a Lamine Yamal que fusila a Antonio Sivera con un zurdazo imparable.
EN VIVO EL MINUTO A MINUTO:
El duelo se volvió frenético en un par de minutos, pasamos del 1-2 al 2-1. Joan García realizó un tapadón brutal en el suelo con una mano milagrosa que sacó el disparo del brasileño Calebe, en el 23'.
Y la siguiente jugada encontró el gol de la remontada el Barcelona. Centro desde la izquierda de Raphinha y Dani Olmo llega desde atrás para conectar con la derecha y marcar el 2-1.
Ronald Araújo no está contra el Alavés, pues el central charrúa no se ha entrenado este viernes por un virus estomacal. Su puesto como pareja de Cubarsí en el eje de la zaga lo ocupa Eric García y Hansi Flick coloca en el medio campo a Marc Casadó, Marc Bernal y Dani Olmo.
En ataque sale con el tridente de lujo confirmado por Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.
ALINEACIONES TITULARES:
BARCELONA: Joan García; Eric García, Cubaersí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Marc Casadó, Marc Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.
ALAVÉS: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Calebe, Boyé y Rebbach.
HORA: 9.15 AM.
TRANSMITE: ViX Premium - Tigo Sports y Sky Sports.