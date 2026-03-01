  1. Inicio
Barcelona sufre duro golpe antes del duelo ante el Atlético de Madrid

Malas noticias en el Barça. El conjunto azulgrana no podrá contar con su goleador para el choque clave frente al Atlético.

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 09:30 -
  • Agencia EFE
Barcelona sufre duro golpe antes del duelo ante el Atlético de Madrid
Barcelona, España.

El delantero Robert Lewandowski, con una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo, será baja para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de España que el Barcelona disputará este martes ante el Atlético de Madrid.

Según ha informado el club azulgrana, las pruebas médicas realizadas este domingo han confirmado el alcance de la lesión causada por un traumatismo que el delantero polaco sufrió en el partido de LaLiga EA Sports que el equipo azulgrana disputó el sábado frente al Villarreal (4-1).

La baja de Lewandowski para el duelo del martes, en el que el Barça intentará remontar un 4-0 para sellar el pase a la final de la competición del KO, se suma a las ausencias por lesión de Frenkie de Jong, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen. El defensa Eric García se perderá el segundo partido de la eliminatoria por sanción.

Barcelona cierra nuevo refuerzo para próxima temporada: activan millonaria clausula

Los jugadores que fueron titulares frente al Villarreal han realizado este domingo una sesión de recuperación y compensación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde los suplentes se han ejercitado en el campo 2 de dicho recinto.

El primer equipo azulgrana volverá a ejercitarse este lunes en la ciudad deportiva ubicada en Sant Joan Despí a las 11:00 horas. El técnico Hansi Flick comparará ante los medios de comunicación después de esta sesión (13:00 horas) antes de medirse el martes al Atlético de Madrid. EFE

Lamine Yamal hace confesión tras primer triplete con Barcelona: "No era feliz"

Agencia EFE
Agencia EFE
