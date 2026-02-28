Lamine Yamal hace confesión tras primer triplete con Barcelona: "No era feliz"

Barcelona, España.

El delantero Lamine Yamal ha asegurado este sábado, tras marcar el primer triplete de su trayectoria en la victoria del Barcelona frente al Villareal (4-1) en LaLiga EA Sports, que desde hace unas semanas ha recuperado "las ganas de sonreír jugando" y vuelve a ser "feliz" sobre el terreno de juego.

En declaraciones a Movistar+, el futbolista catalán ha explicado que ha superado la pubalgia que le lastró en el primer tramo de la temporada.

"Era una mezcla de todo. No me encontraba bien yo mismo, más la pubalgia. No era feliz jugando, se notaba. Desde hace una semana o así, me encuentro mucho mejor. Me dan ganas sonreír jugando como hacía tiempo que no me pasaba y ahora soy feliz jugando", confesó tras su hat-trick.