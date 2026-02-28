  1. Inicio
Lamine Yamal hace confesión tras primer triplete con Barcelona: "No era feliz"

La joven estrella del Barcelona se lució con un triplete este sábado en el triunfo ante el Villarreal por la jornada 26 de la Liga Española.

  28 de febrero de 2026
  Agencia EFE
Lamine Yamal brilló con su primer triplete con el Barcelona.
Barcelona, España.

El delantero Lamine Yamal ha asegurado este sábado, tras marcar el primer triplete de su trayectoria en la victoria del Barcelona frente al Villareal (4-1) en LaLiga EA Sports, que desde hace unas semanas ha recuperado "las ganas de sonreír jugando" y vuelve a ser "feliz" sobre el terreno de juego.

En declaraciones a Movistar+, el futbolista catalán ha explicado que ha superado la pubalgia que le lastró en el primer tramo de la temporada.

"Era una mezcla de todo. No me encontraba bien yo mismo, más la pubalgia. No era feliz jugando, se notaba. Desde hace una semana o así, me encuentro mucho mejor. Me dan ganas sonreír jugando como hacía tiempo que no me pasaba y ahora soy feliz jugando", confesó tras su hat-trick.

Pichichi: Yamal se destapó con triplete y así quedó de Mbappé; la tabla

Lamine Yamal ha dicho que está "muy contento" por la victoria del equipo ante un rival que ha demostrado que es "muy bueno", y ha detallado cómo a vivido la acción de su segundo gol al Villarreal.

"La clave es tener calma. Cuando tengo el balón, el que decide para que lado voy soy yo. He esperado a que Cardona saltara, me he podido ir, luego casi me la quita Moleiro y la definición... tenía que entrar alguna", ha comentado el delantero del Barcelona, sonriente.

Lamine Yamal ha declarado que "la gente quiere que con 16 años meta 100 goles" y, pese a admitir que ya le "gustaría", eso es "muy difícil" y él se centra en ir "poco a poco" para intentar "ayudar al equipo".

También ha elogiado la influencia 'Pedri' cuando ha salido al campo en la segunda parte: "Ha controlado el partido. El pase que me ha dado (en la acción del 3-1) ha sido increíble, me deja solo. Estoy contento también por su vuelta".

Barcelona golea al Villarreal con espectacular hat-trick de Lamine Yamal

