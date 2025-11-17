Barcelona anuncia fecha oficial de su esperado regreso al nuevo Camp Nou

El partido de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) que el próximo sábado (15.15 GMT) disputarán el Barcelona y el Athletic Club se jugará en el Spotify Camp Nou, según anunció este lunes la entidad azulgrana. El club informó mediante un comunicado después de obtener la licencia de primera ocupación del recinto correspondiente a la fase 1B, que permite albergar partidos con un aforo parcial de 45.401 espectadores. Esta autorización incluye toda la zona de lateral del Spotify Camp Nou, y se suma a la licencia ya concedida de la fase 1A, que engloba las áreas de tribuna y de gol sur.

El club recibió el 17 de octubre la licencia de primera ocupación n de la fase 1A, con un aforo permitido de 27.000 personas, pero pospuso el regreso en un encuentro oficial hasta la obtención de la licencia de la fase 1B, que logró este lunes. El Barcelona explicó entonces que los retrasos en la fase 1A situaron su aprobación muy próxima en el tiempo a la de la 1B, y que el aforo del Estadio Olímpico Lluís Companys permitiría generar unos ingresos superiores y compensar así los obtenidos en los partidos disputados anteriormente en el Estadio Johan Cruyff. El primer test con público del remodelado Spotify Camp Nou fue el 7 de noviembre, cuando una sesión de entrenamiento del primer equipo masculino a puertas abiertas congregó a unos 23.000 asistentes. 2 años, 5 meses y 22 días de espera de esta manera, el Barça volverá a disputar el próximo sábado un partido oficial en su estadio 2 años, 5 meses y 22 días después del duelo liguero contra el Mallorca disputado el 28 de mayo de 2023.