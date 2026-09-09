Flick no tiene dudas y nombra quién debe ganar el Balón de Oro: "Se lo merece"

Barcelona, España.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este miércoles, tras estrenarse en la UEFA Champions League con una victoria frente al Feyenoord (5-1) en el Spotify Camp Nou, que el delantero azulgrana Lamine Yamal "merece ganar el Balón de Oro", porque es "excepcional" y "lo demuestra en cada partido". Sobre Lamine Yamal, preguntado por si el joven extremo merece conquistar el Balón de Oro, Flick fue contundente: "Para mí, es un jugador extraordinario. Puedes verlo en cada partido. Es especial. Nadie tiene esto como él. Creo que se lo merece. Creo que se lo merece".

El preparador del Barcelona también ha considerado que tanto el atacante Raphael Dias 'Raphinha' como el centrocampista Pedro González 'Pedri' "deberían estar en la lista" para el galardón, ya que "son demasiado buenos para no estar". Asimismo, en referencia a la victoria de este miércoles, Flick ha destacado que el equipo tiene "mucha calidad en todas las posiciones" y esto le permite "jugar igual pese a los cambios", algo que ha calificado de "fantástico".

"En los primeros cinco partidos lo hemos hecho muy bien. Hemos marcado muchos goles y estamos jugando como un equipo que controla los partidos y domina el juego. Es el estilo con el que queremos jugar, queremos que la afición disfrute", ha valorado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

🗣️ “Creo que Lamine merece ganar el balón de oro”



La respuesta de Hansi Flick al ser preguntado por el posible balón de oro del delantero azulgrana, que comparte nominación con sus compañeros Cubarsí y Rodri ⚽️🏆



🗣️ “Puedes ver en cada partido que es especial”#deportes... pic.twitter.com/ScGSt150Yx — Teledeporte (@teledeporte) September 9, 2026