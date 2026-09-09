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PSG da escandalosa goleada al Slovan de Bratislava en Champions

El equipo parisino busca el tricampeonato en esta nueva edición de la Champions.

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 15:19 -
  • Agencia EFE
PSG da escandalosa goleada al Slovan de Bratislava en Champions

Ferran Torres firmó una gran actuación anotando tres goles. FOTO EFE.
París, Francia.

Ferran Torres, con tres goles (minutos 31, 47 y 57), Ousmane Dembélé (17 y 23), con dos y otras dos asistencias, y Fabián Ruiz (88) lideraron la goleada ante el Slovan de Bratislava (6-1) y dieron una inyección de moral al PSG, que inició con paso firme la defensa de su doble título europeo (2025 y 2026).

Los de Luis Enrique, que solventaron el partido en la primera media hora de juego, enviaron un mensaje a sus rivales continentales: sigue intacto el hambre para lograr las tres Orejonas seguidas, hito conseguido solo por el Real Madrid, el Ajax de Amsterdam y el Bayern Múnich.

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Tras el abultado resultado de hoy, los parisinos regresarán a la Champions en octubre, aunque ante rivales de más enjundia que los eslovacos: el Manchester City, fuera, y el Barcelona, en el Parque de los Príncipes de París.

El PSG encontró en el Bratislava de Yaya Touré y de los panameños César Blackman y Cristian Jesús Martínez el rival que necesitaba para recuperarse de un titubeante inicio de temporada (dos empates y una derrota en la Ligue 1).

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Agencia EFE
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