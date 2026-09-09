PSG da escandalosa goleada al Slovan de Bratislava en Champions

París, Francia.

Ferran Torres, con tres goles (minutos 31, 47 y 57), Ousmane Dembélé (17 y 23), con dos y otras dos asistencias, y Fabián Ruiz (88) lideraron la goleada ante el Slovan de Bratislava (6-1) y dieron una inyección de moral al PSG, que inició con paso firme la defensa de su doble título europeo (2025 y 2026).

Los de Luis Enrique, que solventaron el partido en la primera media hora de juego, enviaron un mensaje a sus rivales continentales: sigue intacto el hambre para lograr las tres Orejonas seguidas, hito conseguido solo por el Real Madrid, el Ajax de Amsterdam y el Bayern Múnich.