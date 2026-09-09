Raphinha se burló de dos defensas y firmó un golazo del Barcelona en Champions

Barcelona, España.

El delantero brasileño Raphinha se encargó de marcar el primer gol del FC Barcelona en la nueva temporada de la UEFA Champions League 2026, el torneo de clubes más importante del Viejo Continente. El atacante azulgrana volvió a aparecer para demostrar su importancia dentro del equipo y encender de inmediato la ilusión de los aficionados que llegaron al Spotify Camp Nou. Y es que apenas habían transcurrido tres minutos del duelo ante el Feyenoord de Países Bajos cuando el conjunto culé se puso en ventaja gracias a una auténtica obra de arte de su líder ofensivo. Barcelona salió decidido a imponer condiciones desde el primer minuto y encontró rápidamente el camino del gol, en una acción en la que Raphinha volvió a demostrar toda su calidad individual dentro del área.

El brasileño anticipó en la frontal para hacerse con el balón y realizó un magnífico control orientado que le permitió quitarse de encima a su marcador. Tras quedar con espacio para rematar, dos defensores del Feyenoord llegaron desesperadamente para intentar bloquear su disparo. Sin embargo, Raphinha mostró toda su sangre fría: amagó ante ambos zagueros, los dejó prácticamente sentados y encontró el espacio necesario para sacar un remate preciso. El atacante brasileño definió por bajo ante la salida del guardameta Ernst, colocando el balón lejos de su alcance y haciendo estallar de inmediato las gradas del Spotify Camp Nou. Fue un comienzo soñado para el Barcelona, que encontró en apenas tres minutos el golpe que necesitaba para tomar confianza en su estreno europeo.