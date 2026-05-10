Hansi Flick tras el bicampeonato de LaLiga: “Ahora vamos por la Champions”

Barcelona, España.

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ​​puso el foco, tras ganar su segundo título de liga consecutiva, en la siguiente temporada y en el objetivo de “ganar” la Liga de Campeones para alcanzar “el siguiente nivel”.

"Estoy muy orgulloso de mi equipo, de los directivos que nos apoyan cada día. Pero lo más importante es cómo juega este equipo, luchando unos por otros. Hemos defendido muy bien y nunca olvidaré este día. El ambiente en este estadio es increíble y todavía entrará más gente y será más increíble. Estoy muy feliz en Barcelona ", dijo en rueda de prensa.

"Lo importante es la actitud que demuestra este equipo cada día. Al principio de la temporada hablé de los egos y de que volveríamos al máximo nivel. Lo veía en los entrenamientos, tenía una sensación positiva. Somos una familia", aseguró.