Lionel Messi agrandó su leyenda con un séptimo Balón de Oro, premio a una temporada en el que logró su primer triunfo con la selección, la Copa América, a la que atribuyó el impulso para alzarse con el galardón.

“La Pulga” se quedó con el primer lugar desplazando al polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich) y el italiano Jorginho (Chelsea), que completaron el podio.

¿Por cuántos votos de diferencia lo ganó Messi?, horas después de recibir el galardón, se han conocido detalles de lo que fue la votación al Balón de Oro.

Resulta que el atacante del París Saint Germain se quedó con el primer lugar gracias a que obtuvo un total de 613 puntos. Por su parte Lewandowski fue segundo con 580 pts.

Otros de los nombres destacados fueron Cristiano Ronaldo, con 186 puntos para ser sorpresivamente sexto. Mientras que el francés Kylian Mbappé, que fue noveno con 58.

De esta manera Leo Messi le ganó a Robert Lewandowski por una diferencia de 33 votos.

“La Pulga” agigantó su figura al ganar su séptimo Balón de Oro, decisión en la que fundamental la conquista de la Copa América-2021 como capitán de la selección albiceleste, destacó este lunes la prensa argentina.

”Varias veces me tocó ganar este premio y tenía impresión de que me faltaba algo con Argentina. Este año pudo darse, el sueño que buscaba desde hace años, que se me escapaba y al fin llegó. Este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América y quiero compartirlo con ellos”, indicó el crack rosarino.

Balón de Oro masculino:

1. Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona, Paris-SG), 613 puntos.

2. Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Munich), 580 pts.

3. Jorginho (Italia, Chelsea), 460 pts.

4. Karim Benzema (Francia, Real Madrid), 239 pts.

5. N’Golo Kanté (Francia, Chelsea), 186 pts.

6. Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus Turín, Manchester United, 178 pts.

7. Mohamed Salah (Egipto, Liverpool), 121 pts.

8. Kevin De Bruyne (Bélgica, Manchester City), 73 pts.

9. Kylian Mbappé (Francia, París-SG), 58 pts.

10. Gianluigi Donnarumma (Italia, AC Milán, París-SG), 36 pts.