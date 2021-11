Pese a no haber dado la medida de su genio en este 2021, primero en el Barcelona y después en el PSG, Lionel Messi recibió su séptimo Balón de Oro este lunes en París, donde poco a poco se aclimata a su nueva vida.

La Copa América conquistada en julio, ¡al fin su primer título con Argentina!, ha decantado la balanza de las votaciones a su favor para este prestigioso galardón con el que se distingue al mejor futbolista de un año natural.

Tras ser nombrado como el mejor jugador del mundo, Messi dejó contundentes palabras en pleno escenario.

“La verdad es que es increíble volver a estar aquí, hace dos años dije que eran mis últimos años que no sabía lo que pasaría y ahora me toca estar otra vez aquí. Después me dijeron cuando era la fecha de mi retirada, la verdad es que me toca estar en París y estoy muy feliz, ilusionado y con muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda pero espero que sea mucho porque disfruto mucho de esto”, comenzó diciendo.

“La Pulga” se recordó del FC Barcelona, el club de sus amores al que tuvo que dejar para la presente temporada.

“Quiero agradecer a todos mis compañeros del Barça, del PSG y al cuerpo técnico de la selección de Argentina. Varias veces lo he ganado y tenía la espinita guardada, y este año pudo conseguir el sueño que tanto esperaba, después de tropezones al final llegó. Es una noche muy especial para mi, con mi mujer y mis hijos, mis hermanos. Mis padres, sobrino, cuñado, es la primera vez que me toca ganarlo estando en esta ciudad así que ahora lo iremos a celebrar”, puntualizó.