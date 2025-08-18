Balón de Oro: Famoso futbolista pide el premio para Salah

Manchester, Inglaterra

Uno de los que sorprendió con su elección fue Casemiro. El brasileño situó a Mohamed Salah por encima de nombres como Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Kylian Mbappé e incluso sus compatriotas Vinicius y Raphinha.

Falta menos de un mes para la gala del Balón de Oro en París y las opiniones sobre quién debería quedarse con el prestigioso premio que otorga France Football empiezan a multiplicarse.

Para el exjugador del Real Madrid, el atacante egipcio del Liverpool firmó una campaña sobresaliente.

“Para mí, en este momento, Salah es el mejor jugador por su impacto en el juego. Marca muchos goles, reparte asistencias... el futbolista más equilibrado de la temporada pasada fue él”, aseguró el mediocampista de 33 años en una entrevista con la revista GQ.

Casemiro también reconoció que la eliminación del Liverpool a manos del PSG de Dembélé en octavos de final de la Champions pudo restarle peso a la candidatura del egipcio.

Sin embargo, mantuvo su postura: “Creo que el Liverpool no consiguió títulos como la Champions League porque tuvo dificultades en la segunda parte de la temporada, pero para mí, el jugador más completo de todo el curso fue Salah”.