Aurelien Tchouameni rompe el silencio sobre su fuerte pelea con Valverde

Madrid, España.

El centrocampista francés Aurelien Tchouameni se pronunció este viernes en sus redes sociales sobre el enfrentamiento protagonizado con su compañero Federico Valverde, en las que calificó de "inaceptable" el incidente y reconoció que "no es digno del Real Madrid".

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el internacional con Francia reconoció que "lo que ocurrió esta semana en los entrenamientos es inaceptable", sobre todo de cara al ejemplo que tanto él como Fede Valverde representan para los jóvenes. "Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid", lamentó.

"Da igual quién tiene razón o quién se equivoque: siempre debemos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto", añadió Tchouameni, cuya disculpa llega después de que el club madridista hizo pública la imposición de una sanción económica de 500.000 euros para cada uno de sus jugadores, concluyendo "los procedimientos internos correspondientes" tras la apertura a ambos de un expediente disciplinario.