Arsenal se impone al Inter de Milán y sigue imparable en Champions League

Milán, Italia.

Le bastó una mitad a los de Mikel Arteta para amarrar la victoria. Fue un equipo sencillamente superior en el inicio. Más entero. Más convencido de sus posibilidades. Sólo necesitaba diez minutos para materializar esa superioridad.

El Arsenal sigue intratable. Invicto en Liga de Campeones . Siete victorias en siete partidos ante equipos como el Bayern, el Atlético de Madrid y, ahora el Inter de Milán, finalista de la pasada edición, en su feudo. Es la asignatura pendiente del combinado de Cristian Chivu. Ganar a un equipo de entidad esta campaña.

Con dos zarpazos en la primera mitad, dos acciones de delantero centro puro, el brasileño Gabriel Jesús conquistó este martes San Siro, mantuvo el invicto de un Arsenal ya clasificado a los octavos de final y, de paso, le hizo un roto tremendo al Inter de Milán (1-3), equipo que tiene ahora muy complicado el pase directo.

Fue la primera acción en la que Gabriel Jesús dejó su sello. Gran combinación en el borde del área al primer toque entre Eze, Mikel Merino y Timber que desembocó en un balón suelto en el corazón del área. Allí, el más rápido fue el brasileño, que se lanzó a por el balón para superar a Sommer y encarrilar una victoria que, eso sí, no fue lo fácil que reflejó el marcador.

Porque el Inter, pese a todo, compitió. Y se envalentonó tras encajar el tanto en busca de un empate que llegó desde los pies de Sucic, autor de un zapatazo apenas ocho minutos después del gol del Arsenal. Su disparo, con el interior de la pierna diestra, superó a David Raya y acabó en la escuadra, inalcanzable para el meta español.

Se igualaron las fuerzas. El Inter se despertó. El Arsenal no era tan fluido. La diferencia, claro, la marcó el balón parado. Especialidad 'made in' Arsenal. El combinado londinense ya había amenazado en los saques de esquina precedentes, pero no fue hasta el minuto 31 cuando consiguió hacer buena su superioridad en el juego aéreo. Con un poco de fortuna. El centro pasado de Saka que encontró remate en Trossard dio ligeramente en el larguero, por lo que descuadró a todo interista en el área. De nuevo, balón suelto y Gabriel Jesús el más listo. De cabeza, sin oposición y 1-2 en San Siro.

No mermó el tanto a los de Chivu. Las contras fueron el mejor aliado 'nerazzurro'. Todas al limbo. Ni Thuram, ni Sucic, ni Luis Henrique las hicieron buenas. Ni siquiera cuando el Inter pareció ser superior en la segunda mitad. Pareció porque, pese al control, cada vez que Saka encaró por perfil diestro desequilibró. De hecho, Bastoni tuvo que salir al paso de manera providencial para evitar el tanto del inglés, por cierto, a pase de un Gabriel Jesús gigante.

Se animó el Inter en el último tercio de partido. De verdad, además. El ingreso de Pio Esposito arriba le dio empaque, fuerza, juego de espaldas. Y llegaron un par de ocasiones. La más clara, en bota del propio Esposito, que controló con el pecho y se giró para volar. Unos centímetros fuera.

El problema del Inter fue que el Arsenal le pagó con su misma moneda. Pero bien. Porque aprovechó la contra que tuvo para sentenciar el duelo. De un saque de esquina 'nerazzurro' al golazo final de Gyokeres, que sacó ventaja del malentendido entre Frattesi y Sucic en el frontal del área. Balón directo a la escuadra. Y el Arsenal dirige a los octavos de final. El Inter tiene la clasificación directa complicada. Tiene que ganar al Dortmund en Alemania y esperar. Todo apunta al 'play-off' de dieciseisavos que esquivó la pasada edición.

-- Ficha técnica:

. 1 - Inter de Milán: verano; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique (Bonny, m.82), Barella (Frattesi, m.63), Zielinski (Diouf, m.82), Sucic, Dimarco; Thuram y Lautaro Martínez (Pío Esposito, m.63).

. 3 - Arsenal: Raya; Madera (Blanco, m.64), Saliba, Mosquera (Gabriel, m.75), Lewis-Skelly; Zubimendi, Merino, Eze (Arroz, m.64); Saka, Trossard (Martinelli, m.79); Gabriel Jesús (Gyokeres, m.75).

Goles: 0-1, m.10: Gabriel Jesus; 1-1, m.18: Sucic; 1-2, m.31: Gabriel Jesus; 1-3, m.84: Gyokeres.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal). Mostró tarjeta amarilla a Bastoni (m.73), Acerbi (m.82), por parte del Inter de Milán; ya Merino (m.73), Rice (m.92), por parte del Arsenal.

Incidencias: encuentro correspondiente a la séptima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia). EFE