Arsenal es goleado por el Brighton y pierde la cima de la Premier

Londres, Ingaterra.

El Brighton desnudó al Arsenal, derrotado por primera vez este curso (3-0) e incapaz de contener un vendaval dirigido con brillantez por Chema Andrés, goleador en su primera titularidad en la Premier, y desatado por Kostoulas, el mejor de un partido que costó el liderato a los hombres de Mikel Arteta. El delantero griego agitó el partido, fabricó el primer gol y marcó el segundo; Chema Andrés, hasta hace nada en la cantera del Real Madrid, dirigió la presión, mandó frente a Rice y Bruno Guimaraes y cerró la goleada. Entre ambos condujeron una tarde desastrosa para el Arsenal, que perdió su primer partido del curso y entregó el primer puesto Manchester City. Celebraba el Brighton el 125 aniversario de su fundación y eligió para la ocasión una camiseta conmemorativa, con la publicidad muy difuminada y dominada por un azul sereno. El color sugería tranquilidad y confianza y no fue una declaración de intenciones vacía. El equipo de Fabian Hürzeler jugó todo el choque con aplomo y con una carta de presentación espectacular.

Durante casi los 90 minutos, el Brighton fue una delicia. Adelantó sus líneas, sometió al Arsenal con una presión intensa y llegó al descanso con una ventaja de dos goles que explicó con bastante fidelidad todo lo que ocurrió sobre el césped. Kostoulas y Gross pusieron el talento y la resolución; Chema Andrés, el orden. El canterano del Real Madrid entró en un once por segunda vez desde que llegó a Inglaterra. Debutó durante la victoria de esta semana frente al Manchester United en la Copa y Hürzeler le concedió continuidad ante el campeón. El desafío no era pequeño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Chema Andrés respondió con una actuación de centrocampista veterano. Gobernó la zona en la que Rice y Bruno Guimaraes debían imponer la autoridad del Arsenal y ayudó al Brighton a jugar lejos de su portería. Y eso ante el once que presentó Arteta y que probablemente sea el de gala, con la única ausencia de Saliba, todavía convaleciente de una lesión en la espalda. Konsa ocupó su puesto en el centro de la defensa. La primera advertencia del Brighton llegó muy pronto. Un error de Bruno Guimaraes permitió a Kostoulas recibir dentro del área y cruzar un disparo que exigió una intervención formidable de Raya. El guardameta alcanzó la pelota con la yema de los dedos y la desvió a córner.