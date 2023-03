Fecha y hora: Argentina estrena su título mundialista ante Panamá

La actual campeona del mundo, la Selección de Argentina, se entrena en casa por primera vez desde la obtención del título en Qatar 2022 y lo hará ante Panamá el jueves 23 de marzo.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a un equipo panameño sin su equipo titular, así lo anunció la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

La decisión de no llevar el equipo A de Panamá al amistoso frente a la actual campeona del Mundo, fue tomada la semana pasada por el técnico de la selección mayor de Panamá Thomas Chriantiansen.

El técnico hispano-danés declinó dirigir el duelo amistoso frente a la albiceleste de Lionel Messi, debido a que prioriza el partido de Liga de Naciones de Concacaf, del 28 de marzo próximo, frente a su similar de Costa Rica.

“Para mí sería ilusionante ir a Argentina a enfrentarme al campeón, contra Messi y compañía, pero para mí no es la prioridad. No iré a Argentina, porque para mí la prioridad es la Nations League y no me la quiero jugar de ninguna manera”, confesó en su momento el timonel de la roja centroamericana.

Caso contrario a la Albiceleste que llega con toda la artillería para estrenar su título ante su público y jugar por primera vez después de ganar el Mundial de Qatar 2022.